西九下月辦文化論壇 與全球20機構締約合作 馮程：助展覽引進內地亞洲

一連3日的高峰論壇將於下月24至26日舉行，分別於戲曲中心、M+和香港故宮文化博物館等3個藝文場地舉行歡迎晚宴、論壇開幕禮、5場座談討論及專題討論。馮程淑儀會在高峰論壇開幕儀式後，主持首場開幕座談，與英國、澳洲、日本和卡塔爾4個知名文化區的代表，探討文化區如何帶動城市的社會及經濟轉型。

下月26日的兩場專題討論在故宮文化博物館舉行，出席者包括中國國家博物館長、故宮博物院長和英國大英博物館長等。論壇期間西九管理局將與全球各地逾20間文博和表演藝術機構簽訂合作協議。

全球四十大博物館9赴會 料萬人參與

馮程淑儀稱，西九文化區各項設施自2019年起陸續建成，現在是適當時候向世界介紹西九。她稱通關後金融界已舉辦兩次高峰論壇，今次西九首辦的文化論壇以論壇形式「說好香港故事」，「唔係得個講字，我哋要有嘢行動」，今次論壇五大洲均參與其中，期望可做到中西文化交流。

她說，戲曲中心可容納1000人，同時在西九文化區參加當日活動的可達2000人，連同直播人數，料共有1萬人參與。她指香港以前在文化版圖「冇咩地位」，經常被人稱為文化沙漠，但現今再無人說香港無文化，活化歷史建築亦做得好，不少人因為香港的文化、設施、節目而來，西九兩間博物館入場人士比例，遊客已佔近六七成。

將辦畢加索展 策展人互駐交流

馮程淑儀又稱，很多時候論壇「講完就算」，今次逾20個文博機構簽訂合作協議，「你睇到我哋個名單，就知道我哋將會同咩人、咩館合作，可以預期喺香港將會出現呢啲展覽」。她說，連同M+，預計會有9間全球四十大博物館出席論壇，協議方面主要是展覽，包括與巴黎的畢卡索博物館簽訂合作協議，「遲啲會有畢加索嘅展覽」，另會安排人員交流，派本地策展人到不同博物館學習，對方亦會派員前來。

指西方機構不熟亞洲 港可當聯繫人

她續說，有關合作可引進外國展覽來亞洲，「（同時）可以嚟香港、上海、日本，大家咪平啲」，節省保險費及運費方面，上海有關方面對此亦有興趣。馮程淑儀解釋，不少外國博物館都重視亞洲市場，卻對亞洲環境不認識，香港可充當聯繫人角色，安排在港展出之外，亦協助在內地尋找合適博物館展出，「香港始終國際化，同內地關係咁密切，以我哋去傾，一定有效過佢自己去內地傾」。

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