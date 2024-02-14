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曾考慮搞活動贈紀念品 黃鳳嫺：美斯缺陣回水方案最好

【明報專訊】球王美斯隨球會國際邁阿密來港比賽時缺陣，引來球迷不滿和要求主辦單位Tatler Asia「回水」。Tatler日前公布將向球迷退回門票一半款項，消委會總幹事黃鳳嫺認為目前方案是最好安排。她透露Tatler曾考慮會否舉辦另一場活動，或贈送特別紀念品予購票者，但由於時間和成本等因素，最終認為退款最直接、最能安撫球迷情緒。

稱宣布退款後 再獲10多宗投訴

黃鳳嫺昨在港台節目《千禧年代》表示，截至年三十晚、即2月9日，消委會接獲逾1300宗投訴，而在主辦方宣布退款安排後，只多10多宗投訴，相信可能是時差問題，或消費者希望透過消委會聯絡跟進。黃鳳嫺又說看到主辦方在過程中非常努力。她稱明白觀眾對美斯最終缺陣感失望，但認為整個球賽安排、其他球星和嘉賓表演等體驗都很好。

回應沒賠旅費 指大多順道旅遊

上月中C朗因傷無法於深圳友賽上陣，主辦方決定表演賽延期，並承諾退回門票、機票及酒店等開支。對於今次部分入場旅客同樣要求補償旅費，黃鳳嫺說，每個主辦單位安排有異，按以往經驗未必全數退款，而且大多旅客會順道旅遊或探親等，若將此加入賠款計算，會較難處理或調停。

黃鳳嫺提醒，若球迷遺失門票，應保留電子交易紀錄如信用卡紀錄等證明。對於通知外地球迷方面，她稱主辦方有向外公布退款，倘有境外人士已向消委會投訴，該會也會主動聯絡，相信他們會得悉安排。對於日後大型活動有巨星或主要成員缺席，黃認為主辦方售票時應清楚列明消費者需面對相關風險，而今次事件已促成坊間眾多討論，例如研究於合約加入保護條款，相信大眾會「經一事、長一智，未來會做得更好」。

相關字詞﹕黃鳳嫺 美斯訪港 美斯缺陣 消委會 Tatler Asia

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