社協促擱置急症室加價 林哲玄：應先提供多個選項

社協幹事吳衛東質疑，有政府官員認為市民因收費便宜而濫用急症室，但他表示普通科門診收費更便宜，基層市民及長者絕非「貪平」濫用急症室，而是因門診名額嚴重不足，令未能預約的長者求醫無門下，被迫輪候急症。

長者：門診難預約 不得已才到急症室

有長者代表稱，自己患有長期病，曾擔心濫用服務，但礙於身體狀况才迫不得已到急症室求診，強調知道資源問題，無意濫用。另有婆婆說難預約門診服務，若未能準時致電系統，當日不會再有機會預約診症。

狄志遠：多年加價 輪候時間無減

林哲玄提到，沒長期病患的長者面對突發不適時會感迷茫，提醒長者必要時要去急症室求診。對於調整急症室收費，他指市民目前未有其他服務選擇，政府需先提供多一個選項，例如增加夜診服務，及後再加價。社福界立法會議員狄志遠亦不認為有基層為濫用急症室而長時間等候診症，又指多年醫療服務加價仍無助縮短輪候時間。