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電流刺激舌頭紓睡眠窒息 冀引入公院 中大：3患者病情嚴重轉輕微 毋須再用氣壓機

【明報專訊】中度至嚴重阻塞性睡眠窒息症患者會使用正氣壓呼吸機紓緩病徵，惟不少患者因感到不適、無法入睡而拒用。中大醫學院去年引入「刺激舌下神經植入術」，透過植入儀器產生電流刺激患者舌頭和附近軟組織，減少氣管阻塞，至今為3名患者施手術，發現有效紓緩病徵。中大醫學院耳鼻咽喉—頭頸外科學系名譽臨牀副教授梁滿華稱，病人術後毋須再用氣壓機，倘復發亦可調校電流改善。梁稱現有13名患者輪候接受該手術，團隊蒐集更多數據後，目標未來一至兩年申請納入醫管局恆常服務。

胸腔植入主機電池 連接舌下神經

刺激舌下神經植入術於2014年獲得美國食品藥物管理局（FDA）批准使用，透過在患者胸腔植入主機電池及感應器偵測呼吸，再連接舌頭下方的神經；患者臨睡前須用遙控啟動電池，呼吸時發送電流刺激舌下神經，令舌頭和附近軟組織前伸，減少氣管阻塞。

中大醫學院去年引入該手術，成為繼日本和新加坡後第三個引入的亞洲地區，並獲雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會資助，在大埔那打素醫院為3名患者施手術作為臨牀研究，結果無出現明顯不良事故或併發症，平均手術時間為192分鐘，3人均於術後第二天出院。患者會於術後一個月啟動電池，再每周逐步提高電流，調校至舒適及有效的電流水平，過程需時數月。

研究團隊發現，3名患者平均睡眠呼吸中止指數，即睡眠期間每小時出現上呼吸道受阻次數，由術前屬嚴重阻塞性睡眠窒息的每小時45次，在啟動電池半年後減至10.5次，即屬病情輕微，與歐美一項涉及5000名患者的大型研究結果相若；患者使用「艾和夫瞌睡評估表（ESS）」自評日間瞌睡情况，分數亦由術前13分降至11分，逼近正常水平10分或以下。

若復發 可調校電流改善病情

中大醫學院耳鼻咽喉—頭頸外科學系副教授陳英權稱，正氣壓呼吸機治療須每周使用4至5天、每晚至少4小時，不少病人因感不適和不便而拒用。梁滿華稱，患者可選擇接受傳統手術切除部分舌根，但隨着年紀漸長或體重增加，病人術後有可能會復發，至於接受刺激舌下神經植入術後若復發，則可調校電池電流改善病情。

相關字詞﹕睡眠窒息 刺激舌下神經植入術 中大醫學院

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