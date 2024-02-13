讀卡感應廣播巴士路線 視障者找站更有安全感

學生構思 民政處資助實現

裝置構思來自一群今年讀中六的真光女書院學生，她們前年參加社聯一個探討用科技改善深水埗社區的比賽，憑這構思獲得優異獎，其後在深水埗民政事務處資助下，香港盲人輔導會及九巴合作研究實現作品，最終現有方案每個裝置成本5000元，上月起在深水埗區15個位於主要幹道，即長沙灣道、南昌街等，並鄰近區內服務視障團體的社福機構的巴士站安裝，上周啟用。

記者上周與視障者錦華及澤儒在長沙灣遊樂場巴士站實測系統，錦華認為系統音量尚可，澤儒則指繁忙時間有可能被人車聲蓋過，建議加大音量。整體而言，兩人認為系統對視障者有幫助，錦華說以往憑記憶或問路人，試過找半小時也找不到巴士站，在一些有多個巴士站相連的地方更易迷失，即使有路人帶路，也曾被帶錯至站尾候車，結果錯過巴士。澤儒曾因只憑記憶認路，又怕錯過巴士匆忙上車，結果坐約20分鐘始發現上錯車。

倡加大音量提示巴士到站

錦華認為比起省卻找路時間，九巴新裝置更重要是提供官方資訊，能為視障者帶來安全感，「令我們有信心可以靠自己成功搵到個站」。他說現時視障者通常會在巴士站舉起印有巴士號碼的紙牌，靠司機或路人提示上車，有時亦靠九巴應用程式語音導航功能，聆聽巴士尚有多久到站，但往往有誤差，他們亦沒法隨身帶着很多不同路線的巴士牌，盼系統未來可提示有什麼巴士到站，同時提及巴士路線方向。

目前盲人輔導會已向75名會員派發感應卡。九巴稱半年後會再檢討裝置成效及擴至其他巴士站。至於巴士到站功能，九巴稱曾研究，但有技術困難，裝置或需在巴士駛至10米範圍內已能偵測才有效，且要配合信號傳送速度，否則播出提示時巴士已駛走，會繼續收集市場意見研究方案。