明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

讀卡感應廣播巴士路線 視障者找站更有安全感

【明報專訊】本港人多車多，視障者要在匆匆人群中找到正確巴士站並不容易。九巴近日把深水埗區內15個巴士站改造為「聲音巴士站」，安裝無線射頻識別系統（RFID）裝置，視障者手持感應卡在裝置3米範圍內經過，會觸發系統讀出該巴士站巴士路線，助視障者確認找對站。有視障者稱以往只能憑記憶或問路人尋找巴士站，對新裝置更有安全感，盼日後亦能提示哪些巴士將到站，令他們不用再「舉牌」示意上車。

學生構思 民政處資助實現

裝置構思來自一群今年讀中六的真光女書院學生，她們前年參加社聯一個探討用科技改善深水埗社區的比賽，憑這構思獲得優異獎，其後在深水埗民政事務處資助下，香港盲人輔導會及九巴合作研究實現作品，最終現有方案每個裝置成本5000元，上月起在深水埗區15個位於主要幹道，即長沙灣道、南昌街等，並鄰近區內服務視障團體的社福機構的巴士站安裝，上周啟用。

記者上周與視障者錦華及澤儒在長沙灣遊樂場巴士站實測系統，錦華認為系統音量尚可，澤儒則指繁忙時間有可能被人車聲蓋過，建議加大音量。整體而言，兩人認為系統對視障者有幫助，錦華說以往憑記憶或問路人，試過找半小時也找不到巴士站，在一些有多個巴士站相連的地方更易迷失，即使有路人帶路，也曾被帶錯至站尾候車，結果錯過巴士。澤儒曾因只憑記憶認路，又怕錯過巴士匆忙上車，結果坐約20分鐘始發現上錯車。

倡加大音量提示巴士到站

錦華認為比起省卻找路時間，九巴新裝置更重要是提供官方資訊，能為視障者帶來安全感，「令我們有信心可以靠自己成功搵到個站」。他說現時視障者通常會在巴士站舉起印有巴士號碼的紙牌，靠司機或路人提示上車，有時亦靠九巴應用程式語音導航功能，聆聽巴士尚有多久到站，但往往有誤差，他們亦沒法隨身帶着很多不同路線的巴士牌，盼系統未來可提示有什麼巴士到站，同時提及巴士路線方向。

目前盲人輔導會已向75名會員派發感應卡。九巴稱半年後會再檢討裝置成效及擴至其他巴士站。至於巴士到站功能，九巴稱曾研究，但有技術困難，裝置或需在巴士駛至10米範圍內已能偵測才有效，且要配合信號傳送速度，否則播出提示時巴士已駛走，會繼續收集市場意見研究方案。

相關字詞﹕RFID（無線射頻識別系統） 巴士站 九巴 視障人士

上 / 下一篇新聞