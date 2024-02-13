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公屋幸福指引料第三季出爐 何永賢：會隨意見不斷更新

【明報專訊】為打造更舒適的公共屋邨環境，特首李家超於2022年《施政報告》提出為新公營房屋項目制訂「幸福設計」指引，挑選5個現有屋邨作為先導計劃，並由房屋局長主持專責小組。房屋局長何永賢接受商台訪問時表示，預料今年第三季公布指引詳情，當局推出時會提出一套想法，隨後歡迎市民持續給予意見，使指引不斷更新，又希望指引是一份「活文件」，可緊貼時代步伐和需要。

何永賢表示，期望藉指引推動公屋戶建立良好鄰舍關係及善用公共空間。她又稱房屋署透過每5年一次的翻新計劃及每10年一次的大型維修，持續翻新現有的193個屋邨；其中首批10個屋邨將加入「幸福設計」元素，部分工程將於年內落成，局方正揀選下一批10個屋邨名單，期望翻新策略可循環下去。

劏房租管兩年 117業主違規定罪

另外，劏房租務管制條例實施至今逾兩年，何永賢表示，至今最少有117名劏房業主因違例而被定罪。她表示，劏房業主有社會責任，確保出租單位「企理」，不應濫收租金或水電費。政府去年成立「解決劏房問題工作組」，她表示不同部門已提供意見，包括相關標準應包含哪些元素，工作組會再深入調研，確保建議「落地」時切實可行。

至於將於月底公布的財政預算案會否全面撤銷樓市「辣招」，何表示一方面聽見「撤辣」呼聲，亦有人只希望「減辣」，政府推出政策時需考慮多方面，包括住宅物業持有人每月供款佔家庭入息的比例是否偏高、有意置業的年輕家庭能否儲到首期等。

相關字詞﹕幸福設計 劏房租務管制 施政報告 何永賢

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