深圳商場超市迫爆 港人口音處處聞 有遊玩有拜年 食肆普遍逾20人等位

港人周小姐於深圳龍華Costco消費約500元，表示今年回深圳過年，與親友團聚，昨日回港前到超市「掃貨」，主要是購買零食，以及一隻約300元的恐龍大公仔，「想買好耐，但這裏應該便宜些，所以一次過買回家」。

四口家逛Costco 不覺價較便宜

一行五人的倪小姐則稱把握假期尾聲北上遊玩，共消費約1000元，形容是「最低消費」。她表示過往曾到另一大型倉庫式超市「山姆」購物，輕易便花費過千元，但認為昨日Costco人流太多，影響消費意欲。

50元5隻 港人稱深圳公仔較易夾

蘇氏一家四口昨日即興到內地一日遊，蘇先生說，「今日不用拜年，又看到很多人介紹Costco，所以上來逛下」。他們首次到訪Costco，消費約1000元，以零食和日用品居多。蘇先生說不覺得商品較香港便宜，但主要嘗試未見過的食品。他們亦計劃到附近商場逛，吃晚飯後回港。

受港人歡迎的COCO Park昨日同樣人來人往，不少港人一家大細「迫爆」夾公仔機區，大部分餐廳及飲品店有逾20人在門外等候。港人賴先生表示與妻兒前日到廣東親友家拜年，回港前「順路」到福田口岸附近商場閒逛，讓兒子夾公仔「玩吓開心吓」。另有港人以50元夾得5隻公仔，認為內地夾公仔較香港「好玩」，「平好多，抓又比較實」。

入境處數字顯示，前日（年初二）約98.7萬人次出入境，其中羅湖口岸最繁忙，有近兩成人次在該口岸過關。前日有逾36.5萬香港居民人次出境。內地旅客方面，前日有18.3萬人次訪港，較初一10.2萬多近八成。

初二18萬內地客入境 36萬出境

昨日多個口岸人潮洶湧，本報記者昨晚8時經福田及落馬洲口岸回港，沿途人頭湧湧，共花約20分鐘。港珠澳大橋珠海及香港口岸也有大批旅客等候金巴出境，運輸署昨午2時稱香港口岸交通繁忙，有大量旅客等候，金巴已加強服務應付乘客需求。