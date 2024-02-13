煽動罪源於1914 回歸後2020首用

1938擴展 設辯護條款

煽動罪最早可追溯至1914年由港英政府頒布的《煽動刊物條例》，禁止發表報刊煽動憎恨英皇或殖民地政府、煽惑軍人棄職等。當局1938年訂立《煽動條例》，除煽動刊物外，進一步禁止具煽動意圖的行為，同時增加辯護條款，意圖指出並改正政府錯誤等不會違法。

港英當局以煽動罪打擊左派，1952年以「刊載煽動性文字」為由下令《大公報》停刊6個月，內地政府交涉後改為停刊12日。

五六十年代用以打擊左派

港英政府1971年將《煽動條例》整合至《刑事罪行條例》，即現行「煽動意圖罪」，沿用至今惟鮮有動用。立法局1996年通過收窄煽動罪範圍至禁止煽動暴力、騷亂，不過特區政府一直未有將修訂法例予以實施。

修兩舊罪 煽公僕棄職違法

23條立法同時建議修訂兩項「塵封」罪行，包括禁止煽惑解放軍叛變的「煽惑叛變罪」，以及煽惑警務人員及飛行服務隊成員放棄職責的「煽惑離叛罪」。當局建議前者擴闊至禁止煽惑所有中國武裝力量人員叛變，後者則提出禁止煽惑所有公職人員棄職或擅離職守。