諮詢倡禁煽憎恨「國家根本制度」 江樂士：涵中共

古思堯製「打倒共產黨」棺罪成

今次立法提出，禁止煽動對《憲法》確立的國家根本制度、國家機構或中央駐港機構的憎恨、藐視或對其離叛。現時法例沒有明文禁止煽動憎恨中央政府或中國共產黨，但回歸後34宗煽動罪案件，部分涉及指推翻中央政府或中國共產黨的言論。其中社運中人古思堯前年計劃帶同印有「打倒共產黨、結束一黨專政」的棺木赴中聯辦示威，被裁定煽動罪成。

政府：需考慮相關情况和背景

對於修例後發表批評中國共產黨的言論會否觸犯煽動罪，政府發言人表示，某項行為、文字或刊物是否具有煽動意圖，需根據所有相關情况和背景考慮。發言人強調，過去煽動言行絕非「單純批評政府或表達意見」，部分令人憎恨政府，可導致嚴重社會動盪和混亂、威脅國家存亡。

江樂士認為，《憲法》列明共產黨領導是「中國特色社會主義最本質的特徵」，反映是國家根本制度不可或缺部分，引起對中共憎恨的行為均會違法。他說修例建議十分清晰，相信不會引起誤解。立法會議員、基本法委員會委員李浩然亦指出，共產黨領導是國家制度的一部分，對於是否明確規定不能批評共產黨，他強調要視乎有否犯罪意圖。他相信當局參考到近年發生的案件，因而擴闊煽動罪涵蓋範圍。

學者盼列例解釋媒體如何豁免

傅景華表示支持23條立法，惟關注傳媒報道或刊登評論文章時可能誤墮法網。他冀政府盡量提供更多例子，解釋何謂提出意見及指出問題，而不會構成煽動意圖，「愈具體愈好，不講永遠不清楚」。他期望當局說明，若傳媒聲明報道是「指出問題目的是提出改善意見」，是否等同擁有「免死金牌」。