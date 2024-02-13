明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

近年煽動罪成37人 平均囚10.5月 黎棟國倡最高囚10年看齊國安法 人權律師反對

【明報專訊】自2020年律政司動用煽動罪控告傳媒、民主派等不同人士。政府上月底提出《基本法》23條立法，建議提高煽動罪刑罰。本報統計近年34宗煽動罪案件，已結案37人全部罪成，平均判囚10個半月。前保安局長黎棟國認為現時罰則逾70年不變，建議參考《港區國安法》煽動罪行，將最高刑罰升至10年。曾處理多宗人權案件的律師帝理邁則認為，今次立法建議不符「約翰內斯堡原則」對言論自由的保障，反對提高罰則。

明報記者 鄭啟智 譚希琳

諮詢建議倡增刑罰 未提多少

23條諮詢文件建議修訂俗稱煽動罪的「煽動意圖罪」（見表），並指出鑑於國安罪行嚴重及過去幾年相關行為的傷害及破壞，建議提高「煽動意圖罪」及「管有煽動刊物罪」罰則，惟未有交代建議刑罰。現時「煽動意圖罪」首次定罪最高判監兩年，「管有煽動刊物罪」首次定罪最高監禁一年。

100%定罪 六成囚低於一年

2020年起截至今年1月，共50人及4間公司被控煽動罪，涉及34宗案件，當中九成候審期間要還押。本報統計已結案的37名被告，定罪率達100%，各遭判監2至40個月，平均刑期10個半月，當中約六成人判囚少於一年。對於政府建議將「煽動意圖罪」及「管有煽動刊物罪」刑罰提高多少，政府稱會考慮公眾諮詢蒐集到的意見，然後進一步細化及完善建議方案，包括擬訂罪行罰則。

認罪者：長期還押 乾脆認

50名被控煽動罪的人中，30人選擇認罪，有完成服刑的被告相信罰則提高不會影響答辯意向。不願透露姓名的W涉嫌在網上發表煽動言論，去年被捕，認罪後判囚5個月。他指出，從過去案例可見，煽動罪的勝算極低，加上被告一般未能保釋，已還押一段時間「不如乾脆認罪」。Ｗ關注當局保留煽動罪，稱他在網上批評防疫政策的言論亦遭指控屬於煽動，惟本意只想政府放寬防疫措施，質疑法例定義主觀。

近半涉網上言論 14關光時

綜觀各煽動罪案件被指控的行為，大部分針對本港政府及制度，其中14人涉及「光時」口號，5人言行涉反修例歌曲《願榮光歸香港》，主任裁判官羅德泉總結案情時曾描述為「可有『香港獨立』意思的歌曲」。整體而言，近半被告牽涉網上言論，包括在「連登討論區」及社交平台發布煽動帖文或留言；線下行為則包括「羊村繪本案」、在法庭發言及拍掌的「旁聽師」、出售反修例書籍等。

黎：刑期70年無變 罰則低

黎棟國指出，煽動罪刑期自1950年已無修訂，現時罰則很低，有需要提高。現時國安法下煽動、協助、教唆分裂國家或顛覆國家政權罪行，情節嚴重者可判5至10年監禁。黎建議煽動罪刑期看齊國安法此類罪行，將最高刑罰提高至監禁10年。

前刑事檢控專員江樂士認為，煽動罪刑罰缺乏真正阻嚇作用，建議大幅提高至14年。江樂士稱，現時最高刑期為兩年的罪行包括經營無牌診療所等，認為煽動罪的嚴重程度明顯較高，反觀賭博時作弊、依靠他人賣淫的收入為生等刑事罪行，最高刑期已可達到10年，質疑煽動罪沒有理由較這些罪行輕微。

帝理邁：立法不符約堡原則

帝理邁關注，今次立法建議不符「約翰內斯堡原則」訂明只應禁止煽動暴力的言論，並稱聯合國人權事務委員會前年曾促請本港廢除煽動罪，期望當局收窄煽動罪範圍。他說，煽動罪在人權範疇面對爭議，反對進一步提高刑罰。

相關字詞﹕煽動意圖 煽動罪 23條立法 基本法23條 透視23條

上 / 下一篇新聞