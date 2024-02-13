花墟店家稱情人節銷情「5年最差」

有稱生意減2/3 降價1/3招客

本報記者昨午約2時到訪旺角花墟一帶，人流不算太多，行人道仍有不少空間，有數間花店未有開業，門口貼告示指要待年初八或年初十等日子才恢復營業。

花店位於花墟道的老闆娘黃小姐稱，今年情人節花束生意較去年大跌至少三分之二，認為疫後恢復通關，港人離港消費令生意有所影響，今年來貨價則未有太大變動，但需壓低售價約三分之一招客，惟效用不大。她稱往年最暢銷的玫瑰，在情人節前一兩日內每日可售出數百枝，但至昨日每日只售出約100枝。

位於太子道西的花店亦稱情人節花束銷情欠佳。卉豐花業負責人梁嘉兒說，今年銷情及人流較去年相比，分別減約三成及一成，至昨日約有300張訂單，與往年相若，惟因港人北上或外遊消費，需減價約一成吸客，到門市買花的人亦較去年少。梁形容今年情人節花束銷情為近5年最差，認為疫情期間無法外遊，市民仍會在本地消費，但現時「消費力向外投資」；以往較多客人買較大束花，舉例售約2000元的玫瑰，「以前10個有1個買，𠵱家20個得1個買」。

批發商會信多正日買花 料銷情穩定

賴榮春則認為，市民在情人節買花「唔會慳」，估計銷情會保持穩定，唯一分別在於購買花卉的大小和售價，估計不少人會在正日才買花。

昨午有市民專程到花墟選購情人節花束。林先生選購花束送贈女友，預算約600元，他認為今年人流較少，街道「無咁迫」，未有考慮網購並安排送貨，因擔心送貨時長令花「開得無咁勁」。17歲及18歲的Jason及K先生（化名）亦到場買花，分別送贈女友和準備告白，K買了一束菊花，說售價雖較以往貴10多元，但尚可接受。