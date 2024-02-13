花墟店家稱情人節銷情「5年最差」

【明報專訊】明日為情人節，不少人會買花送贈另一半。旺角花墟一帶昨午人流不算多，有花店老闆形容今年情人節花束銷情為近5年最差，亦有說銷情較去年大跌逾三分之二，需壓低售價吸引客人光顧，形容「未試過情人節會差到咁」，相信受港人北上或外遊影響。香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春稱今年農曆新年與情人節時間相近，認為目前狀况未能反映情人節花束銷情，相信銷情應與往年相若。
有稱生意減2/3 降價1/3招客
本報記者昨午約2時到訪旺角花墟一帶，人流不算太多，行人道仍有不少空間，有數間花店未有開業，門口貼告示指要待年初八或年初十等日子才恢復營業。
花店位於花墟道的老闆娘黃小姐稱，今年情人節花束生意較去年大跌至少三分之二，認為疫後恢復通關，港人離港消費令生意有所影響，今年來貨價則未有太大變動，但需壓低售價約三分之一招客，惟效用不大。她稱往年最暢銷的玫瑰，在情人節前一兩日內每日可售出數百枝，但至昨日每日只售出約100枝。
位於太子道西的花店亦稱情人節花束銷情欠佳。卉豐花業負責人梁嘉兒說，今年銷情及人流較去年相比，分別減約三成及一成，至昨日約有300張訂單，與往年相若，惟因港人北上或外遊消費，需減價約一成吸客，到門市買花的人亦較去年少。梁形容今年情人節花束銷情為近5年最差，認為疫情期間無法外遊，市民仍會在本地消費，但現時「消費力向外投資」；以往較多客人買較大束花，舉例售約2000元的玫瑰，「以前10個有1個買，𠵱家20個得1個買」。
批發商會信多正日買花 料銷情穩定
賴榮春則認為，市民在情人節買花「唔會慳」，估計銷情會保持穩定，唯一分別在於購買花卉的大小和售價，估計不少人會在正日才買花。
昨午有市民專程到花墟選購情人節花束。林先生選購花束送贈女友，預算約600元，他認為今年人流較少，街道「無咁迫」，未有考慮網購並安排送貨，因擔心送貨時長令花「開得無咁勁」。17歲及18歲的Jason及K先生（化名）亦到場買花，分別送贈女友和準備告白，K買了一束菊花，說售價雖較以往貴10多元，但尚可接受。