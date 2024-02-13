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賀歲馬入場5年高 投注4年低 收17.6億跌14.5% 馬會：經濟大環境及出賽匹數影響

【明報專訊】農曆年初三賀歲賽馬昨於沙田馬場開鑼，11場賽事共吸引87,730人次入場，創5年新高，惟未及疫前2019年的10萬水平；投注額17.61億元則按年下跌14.5%，為4年新低（見圖）。場內人頭湧湧，不少人特意穿上紅衣及手持風車，期望發新年財。有首次觀賞賽馬的內地旅客專程由江西來港，急不及待拖篋入場，稱對賽馬感新鮮；亦有首次觀賽及投注的市民稱只會買「好意頭」的馬。

馬會行政總裁應家柏表示，投注額較去年少與經濟大環境有關，亦受到其中一場賽事的出賽馬匹數目較少所影響。他說昨現場氣氛熾熱，很多觀眾看畢最後一場賽事才離開。

87730人入場 公眾席近爆滿

沙田馬場昨早10時半開放入場，此前馬場港鐵站已迫滿手持馬經的馬迷，不少人入場第一件事就是到公眾席廣場轉風車、行桃花林及與巨型金元寶「打卡」，祈求轉個好運。不少人穿上紅衣及手持風車入場，更有人在終點線位置的企位放置一座寫有「和諧生財」的招財金蟾，祈求發新年財。根據香港天文台，昨午沙田氣溫20℃，烈日當空，近爆滿的公眾席不少人戴帽及太陽眼鏡，亦有人以馬經代傘遮太陽；怕曬的馬迷則坐在馬場投注大堂透過熒幕觀賽，大堂內同樣座無虛席。

首場賽事下午12時半開跑，公眾席大批觀眾歡呼拍掌，喜迎龍年首場賽事；開跑後，觀眾不斷高呼自己下注的馬匹編號及名稱，務求馬匹跑出；馬匹衝線後，「中馬」觀眾笑逐顏開，賽果不如理想的則異口同聲嘆氣，滿地彩票。

江西客專程來 錦綉60街坊組團

昨晨才由江西來港的劉氏夫婦拖篋入場，劉先生說由於內地沒有賽馬，故專程來港觀賽，對賽事感到「很新鮮」。他說會留港數天，觀賽後會到維港等景點體驗香港過年氣氛。來自美國、現長居香港的郭先生稱，與約60名錦綉花園街坊昨組團入場，期望發新年財。他說由於自己是首次看賽及投注，只會買好意頭的馬，笑言要看看香港是否真的「馬照跑、舞照跳」。

賀歲馬開幕禮昨早舉行，除有歌手獻唱及舞獅表演，亦有騎師向觀眾拜年環節。財政司長陳茂波出席開幕禮，並與其他嘉賓為醒獅點睛。陳離開時無接受傳媒提問，只向在場記者說「恭喜發財、身體健康」。

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