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世界明星隊偕港名宿今會師大球場 英前國腳占士保證賀歲盃全員落場

【明報專訊】闊別5年的賀歲盃於大年初四今午5時假香港大球場舉行，由世界明星隊對香港明星隊。17名海外球星名宿昨大年初三全體亮相賽前記者會，與本地名宿們先禮後兵。除了「韋拿踢法似我」兩名主角、港足前射手陳肇麒與「本尊」韋拿「世紀合照」；英格蘭前國腳門將占士未知是否也有留意美斯早前訪港缺陣的風波，在席上強調所有球員今日都一定會落場獻技。

龍年賀歲盃由富衛保險冠名贊助，世界明星隊成員托迪、李華度、韋拿及迪比亞路等17名海外知名球星於過去3日先後抵港，提早感受農曆新年氣氛；香港明星隊則有「左倫右李」歐偉倫、李健和、山度士、陳肇麒、陳偉豪及葉鴻輝等18名本地名將壓陣。票價介乎280至980元。大會另透過仁濟醫院送贈部分門票予中小學生及基層家庭。今午3時開放入場，下午3時30分在大球場內舉行開幕儀式及表演。

昨早在灣仔舉行賽前記者會，安排了英格蘭前國腳門將占士及前曼聯後衛施維斯達，與港足前首席射手陳肇麒在台上交流。未知是否也有留意美斯早前訪港缺陣的風波，占士席上強調世界明星隊的所有球員，今場都一定會落場獻技；施維斯達更笑稱為備戰賀歲盃，早前已進行兩周「季前集訓」，現時雙腿已「注滿能量」。不過雙方在賽前均謙讓，施維斯達盼香港明星隊勿給予他們防線太大壓力。陳肇麒謙稱自小已看在座這班球星踢波，會早點休息準備這比賽。「陳七」今次將披上「1+6」球衣，他解釋因為7號球衣要讓予歐偉倫，又笑言「1+6都是7」。

陳肇麒韋拿合照 獲讚身形更高大強壯

此外，今仗焦點之一為同有「陳韋拿」之稱的陳肇麒，有機會與西班牙前國腳神射手韋拿同場獻技。陳肇麒當年被指說過「韋拿踢法似我」而成為香港球圈佳話，昨記者會尾聲大合照時，陳肇麒主動走到「本尊」韋拿身旁，成功邀請對方自拍合照，旋即成為全場焦點。「陳七」事後解釋道：「自拍是為了圓廣大網民的夢，賀歲盃最重要開心，不會介意別人意見，期望自己能取得入球，跟市民拜年。」

韋拿繼2016年底後再訪港，這名現年42歲的西班牙前射手，接受本報等本地傳媒訪問時形容香港是個很好的城市，期待今場比賽，「雖然我們已退役，但很高興能夠繼續享受足球，亦為今次能跟過去曾經是對手的做隊友而開心」。被問到「韋拿踢法似我」一事，韋拿初時聽得一頭霧水，後經解釋後僅說：「他（陳肇麒）看起來比我更高大更強壯，看看他技術是否比我好，我們會好好享受這場比賽」。

記者會昨開始前，港足前隊長陳偉豪已變成球迷，把握機會索取多名球星簽名；而帶隊的教練郭嘉諾、球員唐建文及歐陽耀冲等，在記者會結束後亦與李華度及迪比亞路等名宿合照。一眾海外名宿昨午分批出席多項活動，除了到訪將軍澳足球訓練中心及賽馬會傑志中心與球童交流，馬特拉斯等部分名宿亦有親身到沙田馬場體驗農曆新年賽馬日。

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