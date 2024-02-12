Tatler退款一半 詳情下月交代

事件在內地發酵，杭州市體育局已公布，因「眾所周知的原因」，取消原定3月阿根廷國家隊到杭州的足球友誼賽。北京市足球運動協會稱近期不少球迷和網民查詢美斯到北京比賽的消息，協會表明「沒有舉辦美斯參加的相關比賽計劃」。立法會議員田北辰指「回水一半」是最低要求，但不代表解決所有問題，指政府今後對這類盛事的審批資助要謹慎一點，又指至今美斯對不出場的解釋令人難以信服。

Tatler Asia日前公布資料，指辦友賽支出近1.44億元，包括「出場費」、場租、保安、交通、保險、住宿及法律等費用；收益近1.57億元，收入來源包括門票、贊助及周邊商品銷售等；退票涉款5600萬，主辦方稱退款後虧損4300萬元。