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港聞

港聞二

風車檔稱銷情少三成 明年投檔要想想

【明報專訊】車公廟昨人頭湧湧，華人廟宇委員會稱大年初二由上午8時至下午6時共有52,227人次進廟，如與去年（至5時半）26,768人次比較，人數增近1倍。惟早上時段廟外車公誕市場似乎未能受惠，去年多名檔主歸咎人流管制不當，致入廟者未能行經市場，昨有檔主再表不滿，指銷情至少減少三成，形容為慘况，更稱明年競投攤檔前要考慮清楚。

大批信眾昨早8時到車公廟「上頭炷香」兼求籤，但不見人龍，亦未見有大量內地客。每年大年初二都會伙多名同事拜車公的捷迅旅運旅遊巴司機陳先生9時許偕逾20名同事來到，盼公司仝人身體健康、出入平安；他們買了3個大風車，祈求轉個好運。市民馬先生與太太8時許攜同1歲幼女拜車公，望女兒快高長大。他指由於去年10時才排隊拜車公，故今年「學精了」提早入廟，避開中午人龍。

另有檔主料關港人北上

場外的車公誕市場有售風車及線香等，擺檔18年的檔主曹先生去年稱因人流管制安排導致人流稀疏；他今年租用兩檔，稱昨早人流與去年相若，惟認為銷情至少減三成，「旺丁不旺財」；又透露兩檔租金共約16萬元，憂難以回本，明年競投攤檔前要「度一度」，認真考慮清楚。擺檔逾10年的檔主江小姐亦稱昨早人流及銷情未如理想，料與港人北上拜年有關，但她相信昨日中午後會開始多人。

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