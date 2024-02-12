為港求得中籤 劉業強盼政府推精準政策 倡多辦盛事 樓市全撤辣

劉業強連續7年為香港求得中籤（部分見表），籤文為「斧斤持以入山林 未得之時那處尋 損了良材失卻力 獻君留住待春臨」，解曰「家宅平吉 占病作福 婚姻不合 自身平安 求財未遂」。他稱，過去一年本港經濟較差，樓市股市均向下，認為籤文寓意政府應以精準的政策去推動經濟、大家都期待政府推出好的政策，例如全面撤樓市「辣招」及減印花稅，又期望政府多舉辦盛事，帶旺股市及香港。他又指籤文提醒香港需要尋找新方向，形容「很多樹都可以選擇」，指創科需要時間推動，認為政府不能只重創科而放棄金融及地產。

解籤人指經濟差屬「人為問題」

在車公廟擺檔的解籤人陳天恩則稱，籤文尾句「獻君留住待春臨」意指經濟在春天才會好轉，惟今年立春是2月4日，故他相信至少9月後才會好轉，但認為經濟不好屬「人為問題」，奉勸政府先搞好民生。陳天恩稱該籤屬中下籤，形容對香港整體狀况「麻麻哋」，籤文意指香港久未走出八陣圖，「車公勸你唞一唞」，即「樣樣嘢都要等」；又說香港踏入九運，而香港位於南方兼屬火，即火上加火，提醒港人小心火警及車禍。

沙田鄉事委員會主席莫錦貴為沙田求得第50籤上籤，籤文為「困甚離家歲月長 失羣孤雁正思量 馬牛不及終須及 縱事無方卻有方」，解曰「先難後易 家宅安吉 自身平安 求財大吉」。