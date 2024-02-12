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半年130長者求助 社工：需求超預期

【明報專訊】移民潮下不少港人留下年邁父母在港。香港基督教服務處去年8月起推出「社區好幫手-支援留港長者服務計劃」，至今收到逾130名長者登記，一半為近3年移民潮下的長者。負責計劃的社工岑詠恩稱需求遠超最初想像，稱「留港長者」最需要是同路人及情緒支援，呼籲子女若有移民安排，應提前通知父母，離港後亦需定期溝通，以減少父母焦慮。

岑詠恩表示，留港長者常被人標籤為有錢或可憐，卻忽略他們失去子女陪伴後的孤獨感；該計劃主要服務深水埗及觀塘區，卻一直接到18區長者查詢，反映需求龐大，惟本港欠缺平台聚集這些需幫助的長者。

每月辦活動 年廿九「圍爐」

不過，岑說計劃只有她與一名幹事負責，人手上感吃力，故主要以小組或活動形式提供服務，沒料到效果比原本打算的義工單對單服務更佳。她指出，不少長者最需要同路人及情緒支援，「其實他們都很開通明白的，所以我們看到的反而就是他們的情緒需要，怎樣去互相扶持，尤其是過時過節」。透過與同路人分享，長者能互相啟發和幫助，剛過去的年廿九更相約「圍爐」吃火鍋、賀新年。

她稱計劃每月定期舉辦聚會及不同主題活動，例如「斷捨離」教導長者整理房間，同時開解面對子女移民的情緒，又因應部分長者失眠，下半年將以失眠為主題辦活動。

對於計劃移民的子女，她建議應提早通知父母，讓他們有足夠心理準備，亦應定期匯報移民進度，減輕父母焦慮，並教父母如何使用視像通話及約定通話日期，拜託在港親友代為照顧等。

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