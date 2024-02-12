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財案諮詢 陳茂波：主流意見認為毋須大幅「派糖」

【明報專訊】新一份《財政預算案》本月底公布，預計錄得千億元赤字下，財政司長陳茂波昨稱諮詢期內絕大部分意見都認為「唔好再做、唔需要做」大規模紓困措施。至於是否派發消費券，他說大部分意見認為「以往一些措施可以重新考慮的」，但政府要加大決心節流及謹慎開源。

對於政商界要求政府全面「撤辣」取消樓市需求管理措施，陳茂波昨早出席商台節目時未有正面回應，稱一直密切留意住宅物業市場，不少市民畢生儲蓄都用在樓宇上，處理時會小心謹慎，政府會確保土地供應足夠，審時度勢，逐步推進北部都會區及交椅洲人工島填海。

對財赤不用「過分嚇自己」

股市樓市疲弱下，陳茂波預計2023/24年度錄得約「1000億左近」財赤，較原先估計500億元高，他歸因資產市場淡靜，導致印花稅及賣地收入比預期差。陳強調政府研判股市樓市下行屬周期性，只要經濟改善、資產市場轉穩，收入會改善，形容面對財赤要「知悉及警惕」，但不用「過分自己嚇自己」。

稱仍靠旅遊消費抗外圍挑戰

陳茂波又說，政府會務實處理財政，一方面減少開支，同時也明白經濟復蘇較預期慢，不少市民壓力相當大，政府會在評估市民負擔能力、不損害香港競爭力下開源。他又指，部分長期未調整收費要逐步收回成本，但未必可一蹴而就。

展望來年，他說短期「頂住」外圍挑戰仍是靠旅遊和消費，因為出口仍然受壓，雖然今年內回穩，但要出口大幅增長並不現實。他分析，隨着今年息口開始回落，社會期望經濟環境較去年穩定一點，對樓市及股市的壓力也沒有那麼大；未來最大變數都是地緣政治及中美關係，包括今年是美國及全球多國的選舉年，要觀察美國未來一年會否再將矛頭指向中國、推出針對中國的措施。

相關字詞﹕樓市辣招 消費券 陳茂波 預算案

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