智障者組醒獅隊 訪長者送歡樂

【明報專訊】賀歲醒獅表演寓意吉祥如意，香港中華基督教青年會盛愛之家庇護工場及宿舍成立醒獅隊超過廿年，由一班輕中度智障人士，向復康及長者機構表演帶來歡樂，隊員亦從中提升自信心。盛愛之家醒獅隊元老級成員、負責「舞獅頭」的范偉權屬輕度智障人士，他說演出後很開心見公公婆婆感到高興，又認為自己不斷有進步、「好犀利」。
「見公公婆婆笑，好開心」
「鍾意舞獅，好威風。」41歲的范偉權小時候被診斷輕度智力發展遲緩，17歲加入盛愛之家庇護工場，其後參加醒獅隊，至今約20年。他說喜歡醒獅的威武，亦享受表演過程；最難忘一次「甩轆」經歷，「個獅頭滑咗落去，要托番去，有啲婆婆呆咗，唔拍手，無掌聲」，當偉權上前嘗試安慰他們，公公婆婆就摸他的獅頭回應，「見到佢哋笑同精神咗，好開心」。
每次演出都是偉權練習的動力，他指獅頭很重，舉起太久手腕會痛，但不願放棄，「唔練邊個幫我哋練」。練習醒獅多年，他說學會不少新招式，「心入面」又有進步，「自己再犀利咗」；又分享「舞獅頭」秘訣，「唔好畀獅頭推落嚟，要頂番上去，（醒獅）睇落先精神」。
加入醒獅隊後，偉權除了學習新技能，亦學懂服從和聽指示。其母范太說「以前你講一句佢唔鍾意，佢就發脾氣」，但如今他學懂控制情緒，更會照顧母親。談到兒子轉變，范太笑言「有時都幾甜，夜晚會話幫我按摩膊頭」。對兒子成長感到欣慰，她開始放手讓他作不同嘗試，包括自行前往一些曾到訪的地方，「以前我經常覺得佢做唔到，唔敢放手畀佢做，𠵱家見到佢咁樣，就試放手，先發覺其實佢做到好多嘢」。
盛愛之家醒獅隊目前由23名成員組成，每周於工場活動室練習一小時。盛愛之家庇護工場及宿舍主任幹事霍智賢表示，醒獅隊曾獲社署津助，以外聘專業醒獅教練指導，2020年曾舉行15次獅藝推廣及巡迴表演，惟津助結束後未能繼續承擔教練等費用，只由職員繼續與隊員反覆操練之前學習的內容。
昔社署津助聘教練
今靠職員操練舊學
他說現時嘗試把醒獅技藝發展成職業技能，把表演收入減去成本後分發給隊員作訓練津貼，讓他們表演時有多份「工作價值」和滿足感，亦將尋求更多贊助，令醒獅隊專業化。