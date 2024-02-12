智障者組醒獅隊 訪長者送歡樂

「見公公婆婆笑，好開心」

「鍾意舞獅，好威風。」41歲的范偉權小時候被診斷輕度智力發展遲緩，17歲加入盛愛之家庇護工場，其後參加醒獅隊，至今約20年。他說喜歡醒獅的威武，亦享受表演過程；最難忘一次「甩轆」經歷，「個獅頭滑咗落去，要托番去，有啲婆婆呆咗，唔拍手，無掌聲」，當偉權上前嘗試安慰他們，公公婆婆就摸他的獅頭回應，「見到佢哋笑同精神咗，好開心」。

每次演出都是偉權練習的動力，他指獅頭很重，舉起太久手腕會痛，但不願放棄，「唔練邊個幫我哋練」。練習醒獅多年，他說學會不少新招式，「心入面」又有進步，「自己再犀利咗」；又分享「舞獅頭」秘訣，「唔好畀獅頭推落嚟，要頂番上去，（醒獅）睇落先精神」。

加入醒獅隊後，偉權除了學習新技能，亦學懂服從和聽指示。其母范太說「以前你講一句佢唔鍾意，佢就發脾氣」，但如今他學懂控制情緒，更會照顧母親。談到兒子轉變，范太笑言「有時都幾甜，夜晚會話幫我按摩膊頭」。對兒子成長感到欣慰，她開始放手讓他作不同嘗試，包括自行前往一些曾到訪的地方，「以前我經常覺得佢做唔到，唔敢放手畀佢做，𠵱家見到佢咁樣，就試放手，先發覺其實佢做到好多嘢」。

盛愛之家醒獅隊目前由23名成員組成，每周於工場活動室練習一小時。盛愛之家庇護工場及宿舍主任幹事霍智賢表示，醒獅隊曾獲社署津助，以外聘專業醒獅教練指導，2020年曾舉行15次獅藝推廣及巡迴表演，惟津助結束後未能繼續承擔教練等費用，只由職員繼續與隊員反覆操練之前學習的內容。

昔社署津助聘教練

今靠職員操練舊學

他說現時嘗試把醒獅技藝發展成職業技能，把表演收入減去成本後分發給隊員作訓練津貼，讓他們表演時有多份「工作價值」和滿足感，亦將尋求更多贊助，令醒獅隊專業化。

明報記者 郭曉欣