防罪CCTV料不止2000 或增人臉識別 蕭澤頤：紀錄保存期參考外國 狄志遠籲勿政治監察

個人資料私隱專員公署回覆本報稱不評論個別諮詢。該署稱一般而言，資料使用者須遵守私隱條例及保障資料原則規定，包括蒐集個人資料必須為直接與其職能或活動有關的合法目的，而且資料屬必需、足夠，但不超乎適度，以合法及公平方法收集；機構須採取所有切實可行步驟，在蒐集時或蒐集前告知當事人資料蒐集目的及可能會轉移至何者等，及確保資料保存時間不超過達至原來目的之實際所需時間。

蕭澤頤昨於無綫《講清講楚》稱，安裝閉路電視目的為防止罪案、人群控制、維持公共安全和秩序，包括防範國家安全罪行，警方將於政府建築物和燈柱安裝，暫無意使用房屋署及康文署轄下閉路電視，亦未決定紀錄保存期，將參考外國做法。

私隱署指引：

設人面識別須有強力理據

私隱公署《閉路電視監察及使用航拍機指引》顯示，考慮安裝閉路電視時，應考慮有否迫切性及其他私隱侵犯程度較低的方法（見表），並列明由於公眾沒預期閉路電視會接駁自動識別及追蹤系統，故當閉路電視附帶面部識別功能，必須有強而有力的理據。

去年罪案減 蕭：市民盼「零」

被問到本港去年傳統罪案減少，有否需要安裝大量閉路電視，蕭澤頤稱任何守法市民均希望「零罪案」，警方不會因罪案減少或破案率增加便放鬆，會盡量減低罪案。至於人臉識別會否用作記錄市民行蹤，他認為公眾毋須憂慮，警方會依法例處理。

上述指引列明公眾應被清楚告知被監察，有效方法是張貼告示。被問到會否貼告示及做法會否令執法大打折扣，蕭澤頤稱正諮詢私隱公署，但不認為會降低執法成效，「（罪犯）不會因為黐了一個通告，就會嘗試去避（鏡頭）」。

狄志遠認為政府近年執法從嚴，市民難免有「心理陰影」，亦認為閉路電視不應用作監察集會遊行或追蹤敏感人物，否則是政治監察而非防止罪案，建議警方定期向監警會和立法會交代閉路電視用途。

議員江玉歡認為閉路電視指明用途難豁免監察集會遊行，另建議警方制訂指引列明錄像保留期限和保安措施，政府亦應盡快研究立法規管使用人工智能。

黎棟國：須貼告示列明用途

黎棟國稱實證顯示閉路電視有效打擊罪案，人臉識別亦有助追緝疑犯。他稱在蘭桂坊等人流密集地點安裝閉路電視可管制人流。至於能否用於監控集會遊行，他稱遊行路線常更改，設臨時閉路電視效果更佳。黎又稱，警方須在安裝地點張貼告示並列明使用目的，以符合法例要求，更可起警告之效，防止罪案發生。