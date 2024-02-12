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校長：教師流轉快 影響學子精神健康

【明報專訊】資深教師離職潮下，中學需吸納新血，其中年資未滿5年的教師人數於近5個學年間增加逾78%。香港學校訓輔人員協會副會長、中學校長李建文稱教師流轉加快，對學童精神健康「多多少少均有些影響」。

近月學童精神健康響起警號，學界積極修補師生關係，希望盡快重建安全網。李建文表示，需時多久才能與學生建立互信因人而異，「但即使不『斷年』計，亦不會一個學期就夠」。他說，不能斷言教師流轉與近月學童自殺個案增加有多大關係，「但如果教師經驗充足一點、師生關係良好一點，又或者校內（紓壓）空間再多一點，會否及早發現（高危個案）的機會再大一點呢？」

李建文稱，以往教育界奉行「以新帶舊」，將教學方法、課堂管理以至輔導技巧「一代一代承傳」，惟現時資深教師流失加劇，便容易出現「斷層」。不過他認為涉及學童精神健康的工作「從來也不應該只交給訓輔組教師負責」，而資深教師流失既成事實，是時候將有關工作擴至全校層面，建立一個信任度高的校園環境。

入職首3年需完成逾90小時培訓

另外，自2020/21學年起，教育局要求教師在入職首3年完成30小時的核心培訓及不少於60小時的選修培訓，並參與內地學習團。教育局表示，將密切留意新入職教師的進修情况，提醒學校履行監察及支援角色，確保有關教師按時完成培訓。

教育局表示，2020年11月至上月底，分別有約4500至6300名新入職教師參與各類課程，包括「教師專業身分」工作坊、《憲法》、《基本法》和《港區國安法》相關培訓及「T-標準+」網上課程等。局方又稱，去年4月至上月底已舉辦19個新入職教師內地學習團，涉約2180名教師，本學年將大幅增加內地學習團的名額至約5000人。

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