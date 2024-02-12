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本學年62校換校長 有官中連換5年

【明報專訊】對比近兩學年的《中學概覽》，本學年有62間中學更換校長，佔全港445間官津、直資中學約13.9%，其中44校屬新任校長，有官立學校近5個學年每年換人。學界面臨資深教師流失、適齡學童減少的問題，本學年履新的北角協同中學校長李健廉表示，社會各界對學校的期望增加，加上學界正經歷不同轉變，「現在帶着一間學校去提供教育服務給年輕人，應該比以往辛苦得多」。

協同校長：教師心態改 昔矢志今嘗試

資深教師流失成近年學界常態，在北角協同中學任教逾30年的李健廉稱，近年新入職教師的心態出現很大轉變，以往教師多矢志投身教育界，現時遇到的不少求職者「只是想嘗試自己適不適合從事教育（行業），不適合的話便會轉行」。他提及，近年教師流轉變得顯著，部分新入職教師或未曾接受師資培訓，因此他上任後不能再循例只安排一名資深教師帶領一名新教師，需安排不同課程，讓新教師掌握不同教育規例或議題。

本學年起，官津中學倘連續兩年僅開辦兩班中一，其班數將「封頂」，受影響的包括北角協同中學。李稱學校近年維持招收兩至三班中一，相關措施並未對招生帶來很大影響。校內學生大多來自社經地位較低的家庭，學校始終希望「不是要教很多學生，而是我們的學生畢業時，未必要在學業上最強，但至少能立足社會、做個有貢獻的人」。

長洲官中2019年起年年轉

教局：按機制補缺

此外，有個別中學多次換校長。其中，長洲官立中學自2019/20學年起，每學年均有新校長履新。教育局回覆查詢稱，每學年均會按官校整體的運作需要制訂人事調動方案，考慮因素包括學校全面發展、個別學校的人手編制及公務員升遷安排等，長洲官立中學的校長空缺是「按既定機制安排合適的人員填補」。

相關字詞﹕中學概覽 教師流失 教育局

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