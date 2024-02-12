資深中學教師5年減13% 新手補缺 多校佔比減逾40百分點 津中議會：簡化架構減影響

明報記者 葉希雯

《中學概覽》載列全港官津及直資中學的各校教師人數及年資分佈等。本報統計2019/20學年至今、共5個學年的教師數據（見圖一），發現本學年做滿至少10年的教師較2019/20學年減少2420人（跌幅13%），按年則減少868人（跌幅5%）。做滿10年的教師佔比，從2019/20學年71%下降至本學年約61%。

新手教師5年增78% 佔總人手近三成

資深教師持續流失，空缺由新教師填補。年資未滿5年的教師從2019/20學年的4143人升至本學年的7363人，增幅逾78%，同期佔總人數的比例亦由15%升至27%。

津貼中學議會主席李伊瑩表示，資深教師流失未必會對學校產生即時影響，亦未至於「翻天覆地」出現很多問題，但學校難免需重新編配學校的行政管理工作。她留意到部分學校已着手簡化架構，舉例「有學校以前宗教科一個主任，宗教（活動）組一個主任，現在便將兩者合併」，使學校減少中層管理人手後仍能運作。

學校提早招聘 增培訓助新人適應

李伊瑩又稱，學界現時會提早招聘教師，「現在一二月已開始在很多報章刊登（招聘廣告）」，並加緊培訓讓新入職教師盡早適應工作環境及學校文化。她提及中學訓導、輔導主任接觸的學生一般屬最複雜的個案，而學界對主科科主任的要求亦普遍高於選修科主任，「很少由比較年輕的教師擔任」，而現時「始終空缺比較多，升遷機會真的容易了」，算是「入行好時機」。

另外，各校做滿至少10年的「資深教師」佔比的變化差距顯著，有76間中學現時佔比較2019/20學年增加，12間維持不變，357校（80%）縮減，其中9間中學的「資深教師」佔比減少逾40個百分點（見圖二）。本報記者上月底向有關中學查詢教師流失原因、應對方案等，其中迦密愛禮信中學回覆，《概覽》所示僅為教師於該校任教的年資，澄清有不少教師曾於其他學校任教，該校「資深教師」佔比實為64%；又稱更替乃常有現象，校內近兩三年並沒出現「太特別的情况」，亦一直安排年資較淺的教師參與中層管理，為第二梯隊早作預備。

教局：離職原因多 需求隨學童人口降

教育局表示，教師流失原因涉及退休、進修、轉往其他類別任教、從事其他行業以及其他私人理由，「隨着未來學齡人口下降，教師的需求相信會相應減少」。局方又稱會致力維持高質素的教師團隊，將繼續透過校訪及日常接觸等，為學校提供意見和支援。

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