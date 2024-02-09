【Emily】汀角餘小量海龍 環保人士憂水質變差

Emily請教多年來自發做生態調查嘅關祝文，佢話大埔龍尾泳灘亦曾現海龍蹤影。佢喺2008至2018年持續去龍尾記錄物種，曾錄得超過400種，但政府發展人工泳灘後，龍尾2021年重開，佢留意到水質變得污濁，亦慨嘆過往見到嘅唔少物種都「消失」，佢都漸漸少咗去。

政府當年為補償龍尾損失嘅生境，提出「汀角+」汀角海岸生態保育計劃。關祝文話，佢都改為去汀角觀察，想比較同龍尾嘅情况。佢話汀角有小量海龍出沒，同時有海馬、八爪魚、日本絨毛蟹、牛鰍魚等至少「三數十種」生物。不過，佢擔心汀角嘅水質開始變差，形容汀角係「被遺忘嘅地方」，「雖然冇其他人幫手（做生態調查），但對呢個地方有感情，所以繼續做」。

翻查資料，綠色力量喺2012年臨踏入龍年前，發布全港首個系統性海龍同海馬調查，當時話海龍多數喺香港西面近岸水域出沒，相信東涌河口近岸水域係佢哋繁殖及育幼嘅生境。