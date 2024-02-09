大紅心情人節快閃旺角林村 策展人：提醒市民有人愛自己

留人駐足 「冷冰冰地方變充滿人」

巨型紅心首日同時在旺角花墟、大埔林村許願廣場及西環卑路乍灣海濱長廊「快閃」，林美華稱，展品帶領遊客和市民探索城中各地，形容地方才是主角，「Chubby Hearts只是令主角更生色，靚嘅係我哋香港嘅cityscape（城市景觀）」，相信到訪者屆時在社交平台「打卡」留念，有助推廣本港為一個充滿愛和友善之地。她說，展品讓人願多花時間駐足一處，令原本「冷冰冰的地方變為一個充滿人的地方」，加強人與人連結。

今次盛事由香港設計中心主動聯絡設計師Anya促成，林美華非常欣賞對方對可持續發展的理念。她稱中心成立的21年間，每年均舉辦大型時裝活動並邀請著名設計師來港演說，認為Anya答應合作是覺得中心聲譽不俗，留意到他們接待過數千名具名氣設計師和藝術家的經驗，信任有能力舉辦高水平活動。林提到，Anya本身很喜歡香港，其首間時裝旗艦店亦在港開設，對這城市有情意結，也經常前來，形容雙方一拍即合。

設計者喜歡香港 一拍即合

籌辦是次巨型紅心裝置，絕非僅讓藝術品充氣飄浮空中便成事。林美華表示，在公共空間籌辦藝術項目，涉多個場主和政府部門協調，舉例需管制人流，飄浮展品前要獲民航處批准，亦需預留清空範圍，但認為整體籌備過程順利，獲政府和商場發展商等多方支持。

對於巨型紅心曾在倫敦展出3次，會否影響活動吸引力，林稱港版紅心較倫敦版大4倍，另亦因應港人喜歡連人帶藝術品一同「打卡」的習慣，特意調低紅心高度至離地8至10米。她又稱，今次項目與本地多名多媒體創作者合作，其中作曲家高世章的音樂糅合中西元素，呼應今次展期橫跨中西情人節，以及本港「中西合璧」的特質。

明報記者