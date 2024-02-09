明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

大紅心情人節快閃旺角林村 策展人：提醒市民有人愛自己

【明報專訊】英國時裝設計師Anya Hindmarch的巨型飄浮紅心裝置「Chubby Hearts」，下周三情人節（14日）起一連11日於中環皇后像廣場花園展出，並在各區約16個地標和旅遊景點「快閃」出現。策展的香港設計中心業務發展及項目總監林美華說，「香港人生活得好努力，需要有些安慰」，惟華人社會大多羞於將「愛」說出口，冀透過巨心帶來正能量，提醒身邊有很多愛自己的人。

留人駐足 「冷冰冰地方變充滿人」

巨型紅心首日同時在旺角花墟、大埔林村許願廣場及西環卑路乍灣海濱長廊「快閃」，林美華稱，展品帶領遊客和市民探索城中各地，形容地方才是主角，「Chubby Hearts只是令主角更生色，靚嘅係我哋香港嘅cityscape（城市景觀）」，相信到訪者屆時在社交平台「打卡」留念，有助推廣本港為一個充滿愛和友善之地。她說，展品讓人願多花時間駐足一處，令原本「冷冰冰的地方變為一個充滿人的地方」，加強人與人連結。

今次盛事由香港設計中心主動聯絡設計師Anya促成，林美華非常欣賞對方對可持續發展的理念。她稱中心成立的21年間，每年均舉辦大型時裝活動並邀請著名設計師來港演說，認為Anya答應合作是覺得中心聲譽不俗，留意到他們接待過數千名具名氣設計師和藝術家的經驗，信任有能力舉辦高水平活動。林提到，Anya本身很喜歡香港，其首間時裝旗艦店亦在港開設，對這城市有情意結，也經常前來，形容雙方一拍即合。

設計者喜歡香港 一拍即合

籌辦是次巨型紅心裝置，絕非僅讓藝術品充氣飄浮空中便成事。林美華表示，在公共空間籌辦藝術項目，涉多個場主和政府部門協調，舉例需管制人流，飄浮展品前要獲民航處批准，亦需預留清空範圍，但認為整體籌備過程順利，獲政府和商場發展商等多方支持。

對於巨型紅心曾在倫敦展出3次，會否影響活動吸引力，林稱港版紅心較倫敦版大4倍，另亦因應港人喜歡連人帶藝術品一同「打卡」的習慣，特意調低紅心高度至離地8至10米。她又稱，今次項目與本地多名多媒體創作者合作，其中作曲家高世章的音樂糅合中西元素，呼應今次展期橫跨中西情人節，以及本港「中西合璧」的特質。

明報記者

上 / 下一篇新聞

揭7‧21游乃強受查 林卓廷得直撤罪 官：《防賄例》不限制披露公職失當
揭7‧21游乃強受查 林卓廷得直撤罪 官：《防賄例》不限制披露公職失當
拒「公開秩序威脅」辯解 官：撐廉署查方保秩序
拒「公開秩序威脅」辯解 官：撐廉署查方保秩序
《蘋果》反修例特刊賣斷巿 控：英文版寫收益捐612
《蘋果》反修例特刊賣斷巿 控：英文版寫收益捐612
4美前領事促放黎智英 港府強烈譴責干預
4美前領事促放黎智英 港府強烈譴責干預
呼吸機甩喉遲發現 病人心跳一度停 廣華：雙重門隔絕警報聲 維生儀器護士站網絡故障
呼吸機甩喉遲發現 病人心跳一度停 廣華：雙重門隔絕警報聲 維生儀器護士站網絡故障
專家：事主本處「生命邊緣」 斷氧勢即死
專家：事主本處「生命邊緣」 斷氧勢即死
涉偷拍鄰居裸照上載 前入境主任：貪玩
涉偷拍鄰居裸照上載 前入境主任：貪玩
租售戶口抽佣 「照騙」面容識別 黑工外賣員案拘18港人 警指平台欠監管
租售戶口抽佣 「照騙」面容識別 黑工外賣員案拘18港人 警指平台欠監管
假公安電騙 六旬科研婦失3100萬
假公安電騙 六旬科研婦失3100萬
私醫新春多休假 「急症退款」難覓替代 廣華附近初一至四無西醫開門 醫局：安排為便民非紓輪候
私醫新春多休假 「急症退款」難覓替代 廣華附近初一至四無西醫開門 醫局：安排為便民非紓輪候
流感入院率回升 醫局料初三四求診高峰
流感入院率回升 醫局料初三四求診高峰
稱北上食團年飯者增 餐飲協會料港生意少15%
稱北上食團年飯者增 餐飲協會料港生意少15%
去年拒2.3萬人入境 比例低於2019 入境處：配合23條 審簽證評估背景涉否國安風險
去年拒2.3萬人入境 比例低於2019 入境處：配合23條 審簽證評估背景涉否國安風險
料過年3口岸非常繁忙 前線減休假增援
料過年3口岸非常繁忙 前線減休假增援
圍大興基地3人罪成 月底判刑
圍大興基地3人罪成 月底判刑
「私了」咬耳漢案5月裁決 被告稱「一心滅罪」
「私了」咬耳漢案5月裁決 被告稱「一心滅罪」
唐樓劏房火 翁不治
唐樓劏房火 翁不治
港鐵早晨優惠月底起縮水 六五折變回七五折 田北辰：早搭者未增盼止蝕
港鐵早晨優惠月底起縮水 六五折變回七五折 田北辰：早搭者未增盼止蝕
夾公仔機撩公仔 青年遭追緝
夾公仔機撩公仔 青年遭追緝
荃灣反罪惡 截可疑司機檢毒品
荃灣反罪惡 截可疑司機檢毒品
潮行GBA：首迎春運 廣州白雲站全攻略
潮行GBA：首迎春運 廣州白雲站全攻略
【Emily】黃大仙站外「膠馬陣」防小販開檔 房署：歷年黑點 議員話「醜」倡擺年桔
【Emily】黃大仙站外「膠馬陣」防小販開檔 房署：歷年黑點 議員話「醜」倡擺年桔
【Emily】英總領館拜早年 重演獅頭點睛
【Emily】英總領館拜早年 重演獅頭點睛
【Emily】提特權法查美斯事件？ 吳傑莊澄清誤會
【Emily】提特權法查美斯事件？ 吳傑莊澄清誤會
【Emily】汀角餘小量海龍 環保人士憂水質變差
【Emily】汀角餘小量海龍 環保人士憂水質變差
【Emily】唐英年願望：中美和氣生財惠香港
【Emily】唐英年願望：中美和氣生財惠香港
【Emily】高官兵分多路 過年前探基層
【Emily】高官兵分多路 過年前探基層
龍年年畫
龍年年畫