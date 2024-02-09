港鐵早晨優惠月底起縮水 六五折變回七五折 田北辰：早搭者未增盼止蝕

港鐵：因應市場情况提供不同優惠

港鐵昨未回應優惠縮水是否與財政有關，形容相關優惠為票價調整機制以外的「商業推廣計劃」，港鐵會因應乘客反應及市場情况不時提供不同車費優惠及推廣。翻查資料，港鐵去年中期業績純利按年減約一成，但經常性業務虧轉盈，車務營運虧損亦收窄逾七成。

現時乘客在周一至五（公眾假期外）早上7時15分至8時15分於48個指定市區車站出閘可獲六五折，優惠原至今年5月31日，港鐵昨突宣布縮減至七五折，同時本月19日至下月28日會提供「早搭有賞」優惠，乘客用已連結港鐵App的成人八達通，在平日早上7時15分至8時15分期間於重鐵網絡出閘滿5次，可獲港鐵車站商店10元禮券，最多換領5張。

關注組：東鐵過海已分流 議員憂復擠

港鐵票價結構關注組成員紀俊安分析，前年5月東鐵線過海段通車後有助分流過海人流，早上繁忙時間滿載已減少，未必需再靠優惠分流乘客。曾任職港鐵的立法會議員張欣宇關注，優惠縮水對提早出門市民變相加價，又憂市民或會回復繁忙時間出行，列車迫爆易多故障延誤，冀政府監察措施對人流影響，確保車務表現不跌。

田北辰關注措施落實時機，因2019年加碼優惠至六五折原為港鐵慶祝40周年活動之一，今年為港鐵45周年，不解反走回頭路，「喜慶日子突然淋盆冷水落嚟，莫名其妙」。

另外，因應港鐵事故罰款機制下的「服務表現回贈」帳戶累積滿2500萬元，港鐵本月24日（周六）元宵節當日車費將半價，6條本地鐵路線會加密班次，共增約370班車。