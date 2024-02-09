圍大興基地3人罪成 月底判刑

【明報專訊】2019年10月30日網上有人號召包圍位於屯門的警方大興行動基地，當晚逾200名示威者在基地外叫囂堵路，警方拘捕多人，其中12人被控參與非法集結及違反蒙面法。當中3人不認罪受審，昨於區域法院裁定所有罪名成立，法官指3人藉身處非法集結現場提供協助或鼓勵他人集結。案件押後至2月14日求情，定於2月27日判刑，3人還押候懲。
3名受審被告為無業吳顥筠（現24歲，下同）、地盤工人陳樂期（28歲）及案發14歲現19歲男生。
暫委法官鄭紀航拒納3人開脫的說辭，稱當晚示威者除使用雷射筆照射大興行動基地外，還有人辱罵警方、拆開及搬動鐵欄，况且吳自辯亦說曾聽到鐵欄拖行的聲音，以及15歲男生說看到示威者與政府支持者互罵，故3人理應知道現場發生非法集結。
判辭續稱，案發時3人身處非法集結現場，加上3人分別穿黑衣、戴泳鏡、口罩及手套等裝束裝備，唯一不可抗拒推論是3人有意圖參與非法集結，並藉現身提供協助或鼓勵他人，裁定3人就非法集結及使用蒙面物品罪成。吳另管有噴漆被裁定管有物品意圖摧毁財產罪成。
同案有9名被告承認非法集結罪，當中兩名未成年被告判入更生中心，其餘7人同判囚13個月15日。
【案件編號：DCCC 746、757/20】