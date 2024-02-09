圍大興基地3人罪成 月底判刑

3名受審被告為無業吳顥筠（現24歲，下同）、地盤工人陳樂期（28歲）及案發14歲現19歲男生。

暫委法官鄭紀航拒納3人開脫的說辭，稱當晚示威者除使用雷射筆照射大興行動基地外，還有人辱罵警方、拆開及搬動鐵欄，况且吳自辯亦說曾聽到鐵欄拖行的聲音，以及15歲男生說看到示威者與政府支持者互罵，故3人理應知道現場發生非法集結。

判辭續稱，案發時3人身處非法集結現場，加上3人分別穿黑衣、戴泳鏡、口罩及手套等裝束裝備，唯一不可抗拒推論是3人有意圖參與非法集結，並藉現身提供協助或鼓勵他人，裁定3人就非法集結及使用蒙面物品罪成。吳另管有噴漆被裁定管有物品意圖摧毁財產罪成。

同案有9名被告承認非法集結罪，當中兩名未成年被告判入更生中心，其餘7人同判囚13個月15日。

【案件編號：DCCC 746、757/20】

（反修例風暴）