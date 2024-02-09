料過年3口岸非常繁忙 前線減休假增援

皇崗一地兩檢料明年底推

入境處「協助在外香港居民小組」去年共處理3035宗求助個案，主要涉及境外遺失旅行證件、入院或傷亡等；其中就以巴局勢共接獲59名港人求助，所有求助人均安全撤離當地或回港。處方今年首季將就1868系統推出新功能，包括流動應用程式增加即時文字通訊服務，以及在微信公眾號增「1868求助熱線」，加強支援在外遇事港人。

將軍澳新總部6月投入服務 可自助申證

入境處預計下月起分階段搬遷到將軍澳新總部，而除港島辦事處的人事登記處外，6月11日起會在新總部提供公共服務，屆時將新增「申請個人證件服務站」，讓市民一站式遞交身分證及特區護照申請，包括自助影相及打指模，毋須到登記室辦手續；另設「領取個人證件服務站」，讓市民在辦公時間外自助領取身分證及特區護照。

處方提醒，觀塘的人事登記處6月11日起會遷往新總部，命名為「人事登記處─將軍澳辦事處」；市民昨起可透過處方應用程式或網站，預約當日在將軍澳辦事處辦證。觀塘辦事處最後工作日為6月8日，處方將適時公布搬遷後領證安排，觀塘的臨時辦事處則會繼續在原址服務。