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港聞

港聞二

料過年3口岸非常繁忙 前線減休假增援

【明報專訊】上月元旦煙花匯演發生內地客滯留事件，入境處預計農曆新年約有750萬出入境人次，其中約600萬經陸路口岸出入境，估計羅湖、落馬洲及港珠澳大橋3個管制站非常繁忙。入境處長郭俊峯稱，處方會減少前線人員休假，抽調額外約300人增援，並按需要加開e-道、傳統櫃枱和車輛檢查通道等，相信足夠人手應付通關高峰期。他透露，正重建的皇崗口岸將研究一地兩檢及「合作查驗、一次放行」，預計明年底推出。

皇崗一地兩檢料明年底推

入境處「協助在外香港居民小組」去年共處理3035宗求助個案，主要涉及境外遺失旅行證件、入院或傷亡等；其中就以巴局勢共接獲59名港人求助，所有求助人均安全撤離當地或回港。處方今年首季將就1868系統推出新功能，包括流動應用程式增加即時文字通訊服務，以及在微信公眾號增「1868求助熱線」，加強支援在外遇事港人。

將軍澳新總部6月投入服務 可自助申證

入境處預計下月起分階段搬遷到將軍澳新總部，而除港島辦事處的人事登記處外，6月11日起會在新總部提供公共服務，屆時將新增「申請個人證件服務站」，讓市民一站式遞交身分證及特區護照申請，包括自助影相及打指模，毋須到登記室辦手續；另設「領取個人證件服務站」，讓市民在辦公時間外自助領取身分證及特區護照。

處方提醒，觀塘的人事登記處6月11日起會遷往新總部，命名為「人事登記處─將軍澳辦事處」；市民昨起可透過處方應用程式或網站，預約當日在將軍澳辦事處辦證。觀塘辦事處最後工作日為6月8日，處方將適時公布搬遷後領證安排，觀塘的臨時辦事處則會繼續在原址服務。

相關字詞﹕證件 入境處 春節 出入境

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