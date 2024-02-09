明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

去年拒2.3萬人入境 比例低於2019 入境處：配合23條 審簽證評估背景涉否國安風險

【明報專訊】入境處去年錄得約2.12億總出入境人次，較前年增39倍。去年有逾2.3萬人被拒入境，佔整體入境訪客約0.07%，處方稱較2019年逾5.7萬人被拒、即佔整體入境訪客約0.1%低。處長郭俊峯昨稱，處方主要職責之一是「防止任何不受歡迎或危害國安者入境本港」。《基本法》23條立法正諮詢，他稱處方全力支持及配合立法工作，以排除任何國安風險，處方除在口岸執行出入境管制外，亦會在審理各項簽證申請時，評估申請人背景和言行是否對國安構成風險。

《港區國安法》生效逾3年，入境處昨回顧去年工作情况時披露，去年逾2.3萬人被拒入境本港。翻查資料，日本自由記者小川善照、反修例期間多次在港街頭表演的Mr. Wally，去年先後遭強制遣返日本；研究六四事件的中大歷史系副教授何曉清，工作簽證延長申請去年亦不獲批。郭俊峯昨被問到相關者被拒入境原因，他稱處方職責是防止任何不受歡迎或危害國安者入境，強調會在口岸或簽證申請上都會做好把關。

高才通多獲批 顯港仍機遇處處

就各項入境人才計劃，其中高才通申請去年約有6.3萬份，當中約5萬份獲批，上月則有4800宗申請，逾4700宗獲批。郭俊峯認為反映本港仍機遇處處，對全球人才具相當吸引力。他透露有數千宗申請被拒，主要是申請人無法提交證明或誤解申請要求，他稱部分申請者透過中介申請，但部分中介的建議未必可行，提醒申請者小心選擇，又或直接向處方申請。

高才通申請獲批者須在抵港首兩年內找到工作，才有機會續簽留港。郭上月提到月薪兩萬多元較「靠譜」，有議員認為門檻太低。他昨重申每個申請均按個別情况考慮，對於無工作申請人，月薪兩萬元或以上算是市場水平。他舉例，月薪8000元「根本是無可能獲批」；另若某行業或職位市場水平是月薪10萬元，惟相關專業人士月薪僅3萬或5萬元，申請亦有可能被拒。

優才接8萬申請批出1.3萬 研加快審批

處方去年就各項人才入境計劃接獲逾22萬宗申請，當中僅約13.5萬宗、即約六成獲批。入境處副處長（管制、簽證及證件）程和木強調，撇除優秀人才入境計劃，簽證申請成功率一般有九成；他提到前年《施政報告》取消優才計劃配額限制，為期兩年，處方自去年1月至上月31日接獲逾8萬宗申請，批出約1.3萬宗，導致整體申請和獲批數字有差距。郭俊峯補充，正與勞福局商討如何加快審批進度。

相關字詞﹕優秀人才入境計劃 高才通 基本法23條 港區國安法 入境處

上 / 下一篇新聞

揭7‧21游乃強受查 林卓廷得直撤罪 官：《防賄例》不限制披露公職失當
揭7‧21游乃強受查 林卓廷得直撤罪 官：《防賄例》不限制披露公職失當
拒「公開秩序威脅」辯解 官：撐廉署查方保秩序
拒「公開秩序威脅」辯解 官：撐廉署查方保秩序
《蘋果》反修例特刊賣斷巿 控：英文版寫收益捐612
《蘋果》反修例特刊賣斷巿 控：英文版寫收益捐612
4美前領事促放黎智英 港府強烈譴責干預
4美前領事促放黎智英 港府強烈譴責干預
呼吸機甩喉遲發現 病人心跳一度停 廣華：雙重門隔絕警報聲 維生儀器護士站網絡故障
呼吸機甩喉遲發現 病人心跳一度停 廣華：雙重門隔絕警報聲 維生儀器護士站網絡故障
專家：事主本處「生命邊緣」 斷氧勢即死
專家：事主本處「生命邊緣」 斷氧勢即死
涉偷拍鄰居裸照上載 前入境主任：貪玩
涉偷拍鄰居裸照上載 前入境主任：貪玩
租售戶口抽佣 「照騙」面容識別 黑工外賣員案拘18港人 警指平台欠監管
租售戶口抽佣 「照騙」面容識別 黑工外賣員案拘18港人 警指平台欠監管
假公安電騙 六旬科研婦失3100萬
假公安電騙 六旬科研婦失3100萬
私醫新春多休假 「急症退款」難覓替代 廣華附近初一至四無西醫開門 醫局：安排為便民非紓輪候
私醫新春多休假 「急症退款」難覓替代 廣華附近初一至四無西醫開門 醫局：安排為便民非紓輪候
流感入院率回升 醫局料初三四求診高峰
流感入院率回升 醫局料初三四求診高峰
稱北上食團年飯者增 餐飲協會料港生意少15%
稱北上食團年飯者增 餐飲協會料港生意少15%
料過年3口岸非常繁忙 前線減休假增援
料過年3口岸非常繁忙 前線減休假增援
圍大興基地3人罪成 月底判刑
圍大興基地3人罪成 月底判刑
「私了」咬耳漢案5月裁決 被告稱「一心滅罪」
「私了」咬耳漢案5月裁決 被告稱「一心滅罪」
唐樓劏房火 翁不治
唐樓劏房火 翁不治
港鐵早晨優惠月底起縮水 六五折變回七五折 田北辰：早搭者未增盼止蝕
港鐵早晨優惠月底起縮水 六五折變回七五折 田北辰：早搭者未增盼止蝕
大紅心情人節快閃旺角林村 策展人：提醒市民有人愛自己
大紅心情人節快閃旺角林村 策展人：提醒市民有人愛自己
夾公仔機撩公仔 青年遭追緝
夾公仔機撩公仔 青年遭追緝
荃灣反罪惡 截可疑司機檢毒品
荃灣反罪惡 截可疑司機檢毒品
潮行GBA：首迎春運 廣州白雲站全攻略
潮行GBA：首迎春運 廣州白雲站全攻略
【Emily】黃大仙站外「膠馬陣」防小販開檔 房署：歷年黑點 議員話「醜」倡擺年桔
【Emily】黃大仙站外「膠馬陣」防小販開檔 房署：歷年黑點 議員話「醜」倡擺年桔
【Emily】英總領館拜早年 重演獅頭點睛
【Emily】英總領館拜早年 重演獅頭點睛
【Emily】提特權法查美斯事件？ 吳傑莊澄清誤會
【Emily】提特權法查美斯事件？ 吳傑莊澄清誤會
【Emily】汀角餘小量海龍 環保人士憂水質變差
【Emily】汀角餘小量海龍 環保人士憂水質變差
【Emily】唐英年願望：中美和氣生財惠香港
【Emily】唐英年願望：中美和氣生財惠香港
【Emily】高官兵分多路 過年前探基層
【Emily】高官兵分多路 過年前探基層
龍年年畫
龍年年畫