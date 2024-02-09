去年拒2.3萬人入境 比例低於2019 入境處：配合23條 審簽證評估背景涉否國安風險

《港區國安法》生效逾3年，入境處昨回顧去年工作情况時披露，去年逾2.3萬人被拒入境本港。翻查資料，日本自由記者小川善照、反修例期間多次在港街頭表演的Mr. Wally，去年先後遭強制遣返日本；研究六四事件的中大歷史系副教授何曉清，工作簽證延長申請去年亦不獲批。郭俊峯昨被問到相關者被拒入境原因，他稱處方職責是防止任何不受歡迎或危害國安者入境，強調會在口岸或簽證申請上都會做好把關。

高才通多獲批 顯港仍機遇處處

就各項入境人才計劃，其中高才通申請去年約有6.3萬份，當中約5萬份獲批，上月則有4800宗申請，逾4700宗獲批。郭俊峯認為反映本港仍機遇處處，對全球人才具相當吸引力。他透露有數千宗申請被拒，主要是申請人無法提交證明或誤解申請要求，他稱部分申請者透過中介申請，但部分中介的建議未必可行，提醒申請者小心選擇，又或直接向處方申請。

高才通申請獲批者須在抵港首兩年內找到工作，才有機會續簽留港。郭上月提到月薪兩萬多元較「靠譜」，有議員認為門檻太低。他昨重申每個申請均按個別情况考慮，對於無工作申請人，月薪兩萬元或以上算是市場水平。他舉例，月薪8000元「根本是無可能獲批」；另若某行業或職位市場水平是月薪10萬元，惟相關專業人士月薪僅3萬或5萬元，申請亦有可能被拒。

優才接8萬申請批出1.3萬 研加快審批

處方去年就各項人才入境計劃接獲逾22萬宗申請，當中僅約13.5萬宗、即約六成獲批。入境處副處長（管制、簽證及證件）程和木強調，撇除優秀人才入境計劃，簽證申請成功率一般有九成；他提到前年《施政報告》取消優才計劃配額限制，為期兩年，處方自去年1月至上月31日接獲逾8萬宗申請，批出約1.3萬宗，導致整體申請和獲批數字有差距。郭俊峯補充，正與勞福局商討如何加快審批進度。