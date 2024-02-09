稱北上食團年飯者增 餐飲協會料港生意少15%

倫敦大酒樓：舊客多 料生意增三成

不過，有非連鎖中式酒樓則表示臨近歲晚訂枱爆滿，座無虛席。旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠說，老字號酒樓有較多舊客，今年訂枱率和生意額較去年增加至少三成，貼近2017至2018年水平，自「尾禡」（農曆12月16日）開始每晚都有約70圍枱，若有客人早走，更可筵開多十餘圍，而團年飯價格亦因海味價漲而上調7%至8%。蘇稱初一訂枱已滿，初二仍有小量位，正月十六後晚晚有不同團體和同鄉會等舉辦宴席。

龍圖閣海鮮飯店負責人陳強表示，起初以為經濟轉差和港人北上消費成風，會影響今個農曆年生意，但目前團年飯訂枱率和生意額較去年增加兩三成，昨日和今日晚市都會分時段疏導人客；食客當中不少是一家大小，相信是長者和小朋友不便出遊，選擇留港食團年飯。

零售市道方面，批發及零售界立法會議員邵家輝說，預計通關後有不少人從內地來港消費，令珠寶、黃金、奢侈品、化妝品等零售商受惠，但暫未能評估來港旅客和離港人數，農曆新年零售表現仍待觀察。