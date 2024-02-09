流感入院率回升 醫局料初三四求診高峰

衛生防護中心新一期《2019冠狀病毒病及流感速遞》顯示，過去一周（1月28日至2月3日）流感病毒檢測陽性率及入院率回升，當中入院率已高於季節性基線水平；新冠病毒活躍程度亦上升，污水監測病毒量較前一周增加。

醫管局數據顯示，過去兩年的年三十至初三經急症室入院人次介乎600至829人次，初四至初七則增至805至986人次。

公私營協作病人增資助額

醫管局昨日公布農曆新年服務高峰應對措施，包括18間普通科門診診所年初一至初四共提供8000個診症名額，較以往公眾假期增加25%；18區中醫診所暨教研中心則共提供約1800個籌額，另會加強安老院舍長者外展服務支援，在合適情况下提供遙距醫療。

此外，公院急症室將增加支援人手，包括加強老人科協作照顧求診長者、加開臨時病牀等；另會加強普通科公私營協作計劃，已參加計劃的病人可取得額外資助服務名額，並可獲資助處方特敏福及撲熱息痛。