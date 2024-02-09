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私醫新春多休假 「急症退款」難覓替代 廣華附近初一至四無西醫開門 醫局：安排為便民非紓輪候

【明報專訊】農曆新年氣溫驟降，醫管局今起至年初九（18日）試行特別安排，急症室輪候病人如欲轉看公私營門診，可於登記後24小時內申請退款。不過，新春長假不少私家診所停開，醫管局普通科門診於初一及初二亦只開上午。以廣華醫院為例，本報記者翻查政府地圖顯示，廣華南至油麻地、北至太子均無私家西醫開門應診。有病人權益代表認為求診選擇不多，料不會有很多人使用退款機制。醫管局稱，退款安排目的為便民，非鼓勵病情反覆者轉走或紓緩輪候，預計初三及初四才是服務高峰（見另稿）。

明報記者 張逸羲

醫局18診所初三起復全日開

醫管局18間普通科門診診所年初一和初二將於上午提供服務，初三起恢復全日服務，不設夜診；18區中醫診所大部分初一及初二關閉，至初三或初四啟市。政府早前整合公營門診、家庭醫生及中醫等農曆年服務資料並製成地圖。廣華醫院過往輪候時間漫長，地圖顯示該院附近只有3間私營中醫診所，初一初二均關閉，最近有營業的西醫診所是油麻地賽馬會普通科門診，初一初二只開早上9時至下午1時。

政府整合18區新年服務地圖

鰂魚涌以東初一二1私醫應診

東區醫院以往長假期人頭湧湧，政府地圖顯示，港島鰂魚涌以東共有11間診所在農曆年假期開放，撇除筲箕灣賽馬會普通科門診，共有5間私家西醫診所應診，但其中4間於初一及初二停止服務；其餘5間均為中醫診所。

社協幹事：基層醫療未成熟

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌稱，私家醫生於農曆新年暫停營業是人之常情，即使當局早前稱有近百私醫在長假期延長服務，實際上初一和初二應診者不多，市民未必有其他求診選項，相信未必會有很多急症室輪候者願退款。他認為問題反映本港基層醫療發展未成熟，市民意識亦不高，部分人仍抱「去急症室看看求安心」的心態。

醫管局九龍中醫院聯網家庭醫學及基層醫療部部門主管李艷珠稱，以往數據顯示，初一及初二急症室服務需求較低，普通科門診預約量僅八成，初三至初四服務量才大增，故今年普通科門診名額由初一起逐漸增加。被問到不設夜診服務原因，李稱大部分門診病人相對穩定，考慮到籌額和資源分配，認為更需要增加日間服務量。

急症室退款特別安排方面，醫管局總行政經理（聯網運作）李立業稱，病人獲醫生診症前，可於登記後24小時內申請退款，而非登記後24小時仍未獲醫生診症才可申請。

他稱從過去數據可見，長假期間或之後，急症室求診病人與入院病人數目差距較大，反映較多不緊急病人求診，而該些病人輪候時間較長，有較大意欲轉投其他門診求醫，惟難以估計將有多少病人選擇退款。

對於會否憂慮有病人退款後不求診影響病情，李立業稱，局方鼓勵市民與醫院職員溝通，相信倘前線醫護擔心病人病情，會有其他安排。

相關字詞﹕彭鴻昌 退款 急症室 公立醫院 農曆新年 醫管局

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