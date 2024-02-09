假公安電騙 六旬科研婦失3100萬

打擊詐騙洗錢 拘103人涉款1.8億

深水埗警區科技及財富罪案隊督察黃斯淇表示，詐騙案類型包括投資、求職、網戀、網購、電騙及街頭騙案等，單一最大損失為從事科研的61歲女子，她接獲假公安電話後將3100萬元轉至傀儡戶口。另外，騙徒以不同酒店的特價套票在社交平台作招徠，事主經轉數快或其他方式轉帳至傀儡帳戶，未能獲取套票，81人「中招」，共涉約15萬元。

行動拘捕79男及24女（15至75歲），報稱學生、清潔工、廚師、美容師等，涉嫌以欺騙手段獲得財產及洗黑錢，大部分被捕人涉嫌提供傀儡戶口，收取並處理贓款。警方攔截到約130萬元騙款。

黃斯淇表示，深水埗警區在2023年下半年至昨日，已就142名牽涉洗黑錢或串謀洗黑錢的被捕人索取法律意見，其中68人取得律政司同意，可以起訴或已起訴，當中18人將在區域法院審訊。68人中有4人在裁判法院被定罪，判監8至16個月。警方呼籲市民下載「防騙視伏」App識別可疑網站及來電，如懷疑受騙可致電防騙易熱線18222查詢。