租售戶口抽佣 「照騙」面容識別 黑工外賣員案拘18港人 警指平台欠監管

O記警司張霆鋒表示，警方發現有人利用外賣平台監管漏洞，涉嫌出租或買賣外賣員戶口予持「行街紙」者，早前拘捕數十人，其中23人屬持「行街紙」的非華裔黑工，18人為香港居民，他們分別涉嫌觸犯串謀詐騙、「禁止接受僱傭工作及開辦業務」、「協助及教唆禁止接受僱傭工作及開辦業務」等罪，部分人早前已被起訴。警方亦收到報案，指有人涉非法使用電動可移動工具，在馬路或行人路駕駛，罔顧其他道路使用者安全甚至發生交通意外。

O記高級督察黎衍樂表示，外賣平台監管不足，有人用修圖軟件偽造身分證，仍申請到戶口；部分平台在登入時缺乏雙重認證要求，戶口持有人只需將登入資料轉交他人，便可由兩個裝置同時登入及操作戶口，另又允許帳戶多次轉電話號碼，且可用照片通過平台的面容識別，識別功能「形同虛設」。

警方發現，有持本港身分證人士註冊成為外賣員後，於社交平台或網上買賣平台租售戶口，招攬「行街紙」黑工，將登入資料及密碼交予對方。收到外賣收入後，戶口登記人會扣取每周幾十至1000元的租金，又或一兩成收入，再將餘額交予黑工。外賣員每張訂單平均可掙幾十元運費，連同平台獎金，非法外賣員每月最多可掙兩萬元。

平台：已推措施打擊 會派員抽查

Foodpanda回覆本報查詢時，重申平台絕不允許非法或違例工作，公司已推出一系列措施以預防及打擊相關問題，送遞員須以真實身分開戶，當中必須提供如身分證明文件、居住地址及銀行戶口等資料，公司亦會派出專員突擊抽查。Deliveroo稱，所有外送申請人均須經過檢查和核實身分，公司會定期確認所有外送員的工作許可及身分證明文件，亦鼓勵外送員舉報違規行為。