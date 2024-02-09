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港聞

港聞二

涉偷拍鄰居裸照上載 前入境主任：貪玩

【明報專訊】37歲時任入境事務主任涉嫌於位於港島半山的住宅，偷拍附近單位的獨居女子的私密照，包括出浴後裸照等。被告否認一項窺淫及兩項發布源自窺淫的影像罪，昨於東區裁判法院受審。事主供稱，她直至警方通知才得悉在家中書房的舉動被人偷拍，包括洗澡時因接聽緊急來電赤裸步入書房的情况，事件表示「不安同好驚」、「冇諗過喺自己屋企入面會被人偷拍」。被告3罪全被裁定表證成立，審訊今續。

相片現俄網站 稱使用為看新聞

被告唐嘉麒據悉已離職，被控於2021年10月在半山西摩道1號輝煌臺某室拍攝X的私密部位，另被控於同月兩度發布X的影像。根據「承認事實」，被告是網站VKontakte一個帳戶擁有人及Telegram群組「中西區瘋狂群」7名成員之一，該群組的描述是「有特殊愛好，平日唔方便講，就係到啦」；警方在VKontakte及該Telegram群組找到X的照片，該些照片亦出現在被告手機。

事主X供稱，2021年8月搬入涉案單位，翌年8月，她獲警方通知她被人偷拍，相中情景包括她在書房穿吊帶露肩睡衣、運動背心、裹浴巾及赤裸，共涉7張照片；X對此不安及害怕，稱沒想到在家中會被人偷拍。

辯方指兩廈近 有被觀察風險

辯方向X提出，她書房有一道窗面向鄰座大廈，相距約30米，當X出現在該窗前，有人能夠有意或巧合地觀察到她，而且X赤裸有被人觀察的風險。X同意有風險，但否認她會因為急於接聽電話便同意承受被人觀察的風險，「我喺屋企、喺私人地方，冇諗過會被人觀察」。

控方傳召國安處警員周裕康作供，周指前年8月奉命拘捕被告。庭上播出被告的錄影會面，當中被告稱已婚及育有兩女，隸屬入境處港口管制組。VKontakte是一個俄羅斯社交平台，周問被告為何要使用一個俄羅斯網站，被告稱自己略懂俄語，會從網站看俄羅斯新聞，又謂出於貪玩才將帶有準星的望遠鏡依附在手機鏡頭前，拍攝X照片，而他不認識X。

【案件編號：ESCC1125/23】

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