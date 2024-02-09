呼吸機甩喉遲發現 病人心跳一度停 廣華：雙重門隔絕警報聲 維生儀器護士站網絡故障

肺結核危殆 ICU轉隔離病房出事

事發於去年中建成的廣華醫院新大樓，涉事51歲男病人去年12月中入院，其後出現敗血症休克和肺衰竭，轉送深切治療部（ICU）並需使用呼吸機，情况危殆。病人本周一情况改善，下午2時半清醒轉送內科隔離病房，其間戴上約束帶免因郁動令呼吸機喉管鬆脫，當時情况仍屬危殆。下午3時45分醫護巡房，病人維生指數仍無異樣。下午4時40分，醫護進入病房發現其呼吸機喉管鬆脫，病人已失去意識和無心跳，醫護隨即搶救，病人其後恢復心跳，送返深切治療部。

廣華設委員會 8周內交報告

廣華醫院昨稱，已透過早期事故通報系統呈報事件，並成立根源分析委員會，由東區醫院高壓氧治療中心顧問醫生殷榮華任主席，8周內交調查報告。醫管局昨未就事件致歉，九龍中醫院聯網總監張復熾稱已向家屬解釋，對事件感難過。鄧錦成則重申已向家屬表示非常難過，稱事主入院時情况相當嚴重，持續需用呼吸機，「一路下來都是比較差」；由於事後要聯絡供應商和家屬，故昨日才向公眾交代。

稱暫疑病人郁動致甩 人手正常

鄧錦成續稱，經檢視病房運作、呼吸機數據和維生指數等，認為病房非對公眾開放，翻看門口閉路電視未見異常，而在場醫護均稱事發前無進入病格，故初步懷疑因病人郁動導致呼吸機喉管鬆脫，又稱使用約束帶需平衡風險，綁太緊或會影響病人血液流通和令關節受損。他透露該病房當時有40名病人，佔病房總容量八成，並有7名護士和兩名病房助理，屬正常人手配置，並會每小時檢查病人情况。

鄧說，由於隔離病房設雙重門，醫護無法聽到儀器警報聲；院方聯絡儀器廠商調查，初步發現維生指數儀器與護士站中央監測系統因網絡接駁出問題，令護士站無收到警報。至於事主斷氧時間、維生指數儀器失去信號的時間和原因、護士站何以無察覺信號中斷、是否涉人為疏忽等，鄧說將交委員會調查，並稱目前只有儀器原始數據，需由供應商分析，並無交代涉及哪間供應商。他另稱中央監測系統2021年起使用，在該院舊大樓已有用，此前亦有用類似系統。

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌認為事件非常不幸，期望醫管局不要完全依賴高科技系統，建議在病房門口加裝警示燈，並檢查其他使用同品牌系統的公院及通知私院。

私醫：可用類似對講機系統 警報傳房外

養和醫院深切治療科主任李衛全稱，由於只有事主儀器失去信號，估計該儀器出現信號發射問題。他質疑該隔離病房人手嚴重不足，每名護士平均負責至少6名嚴重病人已「踢晒腳」，事發時或無人有空留在護士站，故未察覺信號中斷。李稱私院除了中央監察系統，亦會使用類似對講機系統，傳送警報聲至病房外，質疑廣華重建時無清楚考慮設計，建議該院使用簡單而有效的科技。