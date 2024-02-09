4美前領事促放黎智英 港府強烈譴責干預

聯署聲明的4名美國前駐港總領事包括包潤石（Richard A. Boucher）、楊甦棣（Stephen M. Young）、穆亦樂（Richard W. Mueller）、祁俊文（James Keith），促請港府釋放黎智英。聲明提到，控方譭謗郭明瀚為共謀者，強調郭明瀚是具有豐富經驗和受到尊敬的領事。

政府昨發稿回應聲明，指任何人以政治力量、媒體或其他手段企圖干預香港司法程序，均是破壞法治，極可能構成藐視法庭或妨礙司法公正。

團體美領館抗議 梅儒瑞自拍撐有權

另外，多個團體連日到美國駐港總領事館抗議，批評美國亞太事務助理國務卿康達會見4名被通緝的海外港人。中國香港同心護港總會昨示威時，現任美國駐港總領事梅儒瑞（Gregory May）在示威者前自拍，稱雖與對方意見不同，但支持他們行使和平示威的權利。

（黎智英案）