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《蘋果》反修例特刊賣斷巿 控：英文版寫收益捐612

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》被控串謀勾結外國勢力案昨第26天審訊。時任《蘋果》副社長陳沛敏繼續供稱，2019年9、10月《蘋果》刊印《2019年自由之夏》中文及英文版，中文版一頁寫上「血債票償1124」，首次推出時一度「賣斷巿」要加印。控方亦呈上《蘋果》報道，稱黎智英曾聯同李柱銘與美國眾議院前議長佩洛西會面。

控方助理刑事檢控專員張卓勤圍繞2019年9月20日出版的《2019年自由之夏》中文版及10月9日出版的英文版提問，英文版督印人為本案其中一個公司被告蘋果日報有限公司，英文版封面寫有「扣除成本後會捐款予612人道支援基金」字眼。

黎訪美後着陳沛敏擬題問感想 刊專欄

控方稱中文版特刊其中一頁關於「血債票償1124」，英文版則有「punish killers with voters」字眼；另一頁顯示示威者手持黃底黑字「反送中」長幡的圖片。陳沛敏供稱印象中是黎智英要求時任社長張劍虹親撰書法印上直幡，特刊最後一頁另印有「血債票償1124」字眼，陳確認1124指2019年區議會選舉。控方續呈上《蘋果》手機程式推播通知題為「推到國際！《自由之夏》出中英對照eBook登記免費睇」。陳解釋當時電子版同事將《自由之夏》製成電子版，登記帳戶的讀者可翻閱。

黎智英2019年10月訪美，同月27日於專欄〈成敗樂一笑〉發表〈美國人想對我們說的話〉，以問答形式記錄黎訪美的感想。陳沛敏在庭上確認，黎着她整理一些題目訪問他，文章大致顯示該些題目。針對文中提及「《香港人權與民主法案》通過後是否真的可以制裁黑警、葉劉、何君堯？」陳在庭上解釋當時美國醞釀該法案，故文中列舉「支持示威者嘅輿論覺得要受到制裁嘅人」。

控方展黎與佩洛西合照

針對黎智英2019年10月訪美之行，控方展示從黎手機搜出的照片，包括黎與佩洛西的合照。控方問陳沛敏有否見過照片，陳回答「我唔肯定有見過」；控方又稱，黎的私人助理Mark Simon於2019年10月發送一張照片予黎，為黎與時任立法會議員郭榮鏗和莫乃光、時任美國參議員克魯茲（Ted Cruz）、前政務司長陳方安生的合照。陳沛敏確認《蘋果》於10月13日報道克魯茲訪港與黎等人會面。

同年11月，時任美國總統特朗普正式簽署《香港人權與民主法案》，控方問這是否《蘋果》會刊登的「大新聞」，陳確認「有」。控方續展示《蘋果》2020年1月1及2日頭版，分別寫有「明日再送 逆權月曆」字眼和〈103萬人遊行 入夜警狂拉400人 香港人，戰鬥！〉的標題，陳確認2020年頭仍有不少示威和暴亂。控方追問誰要戰鬥，陳解釋這是示威現場的口號，例如「五大訴求」。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）

相關字詞﹕陳沛敏 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 串謀發布煽動刊物罪 蘋果日報 黎智英案 港區國安法

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