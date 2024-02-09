揭7‧21游乃強受查 林卓廷得直撤罪 官：《防賄例》不限制披露公職失當

【明報專訊】立法會前議員林卓廷涉2019至2020年於記者會披露7．21事件中受查的時任元朗警區助理指揮官游乃強的資料，經審訊後裁定3項「披露受調查人身分」罪成判囚4個月。林不服定罪上訴，高院昨裁定他上訴得直兼獲訟費。法官稱，本案罪行必須被解讀為披露某人就《防止賄賂條例》指定罪行受查，而不能廣義解讀，亦不覆蓋林所披露游就「公職人員行為失當」罪受查，故林沒觸犯有關法例。
律政司：研判決理由決定跟進否
律政司回覆查詢稱，會研究法庭的判決理由及相關資料以決定需否跟進。
林卓廷曾稱，游乃強負責調查7．21事件是自己查自己，又透露游被廉署調查，而被控違反《防止賄賂條例》（下稱《條例》），指他明知或懷疑有人就第II部所訂罪行正在受查而披露受查人身分。第II部所訂罪行主要是賄賂貪污罪行。原審裁判官認為林影響廉署循公職人員失當及賄賂罪調查，上訴方爭議裁判官對條文釋義有誤。
暫委法官游德康在判辭指出，林沒披露游乃強是第II部貪污等罪的受查人，原審裁判官必須裁定他罪名不成立。律政司一方於上訴期間提出，根據立法原意應廣義解讀條文，可覆蓋披露就貪污以外的罪受查的情况；又提及《條例》原為防止走漏風聲而有損調查隱密，若罪行範圍局限於披露所訂罪行受查，而不禁止林告知受查人被調查，會令條文形同虛設。
控：應看立法原意 官：修例已收窄
游官不同意律政司提倡廣義地解讀條文，稱上訴庭和樞密院的案例反映條文限於披露貪污等罪而受查。追溯立法歷史和會議紀錄，立法局1996年修訂條文，具體收窄覆蓋範圍至披露就貪污罪受查人的身分；草案委員會當時亦拒應廉署要求將覆蓋範圍修訂為「一般調查」，故條文不能廣義解讀的意向「昭然若揭」。在較狹窄解讀下，林的主觀意圖或客觀事實，均沒披露游乃強是貪污罪下受查人，故撤銷定罪。
翻查資料，社民連吳文遠2016年向傳媒披露廉署調查馮程淑儀換樓案或關乎受賄，同樣被裁定3項披露受調查人身分罪成，判監4個月，他上訴至終院被拒。
【案件編號：HCMA 34/23】
明報記者
（反修例風暴）
■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676