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潮行GBA：首迎春運 廣州白雲站全攻略

【明報專訊】去年12月26日正式營運、號稱亞洲最大火車站樞紐綜合體的廣州白雲站，將首迎春運挑戰。白雲站作為廣深城際的一個站，港人從羅湖上車即可抵達。相較廣州東站、廣州站和廣州南站，該站更方便前往廣州白雲區和佛山南海區。這裏還吸引不少遊客和「鐵路迷」打卡，有市民表示「建築很震撼，像一個劇院」，不過亦有人不滿站內指示不足，距地鐵出站口太遠。

明報記者 司徒聰穎

1. 離站

旅客到達白雲站，按站內指示到B1層出站層，可到西廣場的地鐵8號線石潭站離開。若要乘巴士，可前往西廣場再右轉，透過樓梯或電梯到2層搭車。若選擇的士或網約車，接客停車場就在出站層兩側，目前只開通北側停車場，可到外圍的T1的士和P2網約車停車場。目前站內每層都有志願者舉着「親，有事請吱聲」的牌子，提供協助。

「白雲站很漂亮壯觀，我看到影片介紹，便趁孩子放假帶他來看看。」廣州市民何女士說地方太大，希望增加引導設施或地圖，「我們從外面行樓梯上來，途中發現這一層有去公交（巴士）站的指示，上到2層也有去公交站的指示，但就不知道哪一層是公交站。如果一早有圖示說明往哪邊走、走多遠、走幾層，就不用到這裏才再有圖示說往哪裏走」。記者根據何女士的說法，在西廣場發現兩處巴士標識，分別提示從外面樓梯向上走，以及往西廣場一邊走。記者實測發現兩邊都可行，西廣場一邊能走入室內，且有扶手電梯，不過若乘客不清楚巴士站位於2層，難免困惑。

2. 入站

若要前往白雲站，自駕、坐的士或網約車的旅客，可導航至白雲站進站口。若乘地鐵8號線到石潭站下車，可通過B出口旁的換乘通道到白雲站西廣場，過程需9分鐘，然後入站乘升降機到3層候車廳，或經站外的電梯或樓梯前往。

有旅客抱怨地鐵出口距離火車站太遠，「我們比較習慣地鐵和火車站連在一起，直接通行，我們湖北的火車站都是這樣的」。在廣州做服裝生意的魏女士說，「尤其是帶小孩或者天氣不好，肯定希望經內部直達，（現在）出來有一小段路沒有遮擋，這點就不太好。」

3. 購票

3層候車廳有自助及人工售票處，還有綜合服務中心提供協助，旅客亦可在12306網站或程式購票。目前該站辦理客車業務104列，其中京廣高鐵動車組42列、往汕頭南動車組2列、廣深城際動車組28列（出發及到達各14班）、普速旅客列車32列。

現時白雲站來往深圳的列車，價格與原有的廣深城際相同，二等座79.5元人民幣，都會途徑廣州站和廣州東站，再加上原有站點東莞、常平、樟木頭，最快的班次需1小時50分；也有「站站停」班次加停新塘、平湖兩站，時間最長達2小時3分。

4. 打卡

白雲站頂部是104塊花瓣狀的鋼結構，候車大廳頂部則是橙白間條的流線形，既似整齊劃一的高鐵列車，又似整裝待發的廣東龍舟。如有需要，站外的「呼吸廣場」可伸出頂棚，變為臨時候車室。

就讀於廣東金融學院的陳同學趁假期來參觀，「很震撼，在廣州南站見不到這些建築，很新奇，一點也不像火車站，像個劇院一樣」。

如果純粹想「過把癮」，鐵路迷還可買票價僅10元人民幣的廣州白雲─廣州站，或廣州白雲─廣州北站的「體驗旅程」；若從廣州白雲搭到廣州東站則要20元。農曆新年票務緊張，宜及早預訂。

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