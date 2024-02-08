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港聞

港聞二

操縱少女賣淫 被告求情稱情侶

【明報專訊】警方早前揭發一宗操控兩名未成年少女賣淫案，有人以2萬元售出15歲少女的「初夜」，其中一名少女事後僅獲100元。案中3名賣淫集團成員和一名嫖客承認賣淫、與16歲以下女童非法性交等共17罪，昨於區域法院求情。辯方求情稱，有被告與涉事少女為情侶關係，犯案不涉違反誠信，「只係違反保護愛侶的責任」。案件押後至本月20日判刑。

共4被告 一願向事主致歉

4名被告為地產經紀李家良（45歲）、助理工程督察鄭嘉華（31歲）、地盤工人司徒詠祖（21歲）、鋼琴教師廖靜雯（33歲）。

辯方提及，被告司徒詠祖願向事主致歉；被告廖靜雯則以書面求情陳辭。根據案情，女童Y認識被告鄭嘉華後，雙方曾4次性交，其間鄭拍攝多段不雅影片。2022年初，鄭叫Y為娼，Y曾服務4名客人，Y獲分發1000元和翻版Prada手袋等，鄭亦與淫媒「波波」和廖靜雯瓜分肉金。此外，司徒詠祖曾向鄭提供女童X的個人資料，經過各方聯繫，李家良同意付2萬元與X性交，X事後獲發100元。

嫖客以少女影響未最差求情

辯方求情稱，李家良對前妻和兒子有悔意，他承認沒有獲得女童X同意下拍攝性交片段，但根據創傷報告，X的心理影響不屬最差情况，冀從輕發落。

被告鄭嘉華由已退休的國安法指定法官、辯方大律師杜浩成代表。杜稱，鄭的妻子正懷孕，胎兒預料今年6月出生，鄭犯案只是「諗錯咗」，現在對太太感悔疚。杜強調，鄭和女童Y為情侶關係，與Y性交「唔係呃佢」，加上鄭沒有戀童癖，重犯機率低。

【案件編號：DCCC 726-8/23】

相關字詞﹕區域法院 與16歲以下女童非法性交 少女 賣淫

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