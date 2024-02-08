小號手認藏爆炸品 官質疑控方漏提證物

官形容被告極度暴戾

被告文曦（現33歲）報稱音樂家，他昨認罪及同意案情後，法官索閱在倉庫拍攝的相片，逐一問控方相中物品，控方確認搜出濾罐，但與案無關。法官聞言稱不同意，指大量裝備關乎犯案目的，「唔問攞相咩都唔知啦，判完你哋唔滿意就上去覆核，但其實你哋根本無話畀我聽」。對於控方在相片用便利貼遮蓋不屬攻擊性武器的物品，法官追問「點解唔畀我睇呢？你以為我分唔清咩有告？」

未提搜出釘 官：增殺傷力

法官質疑控方在案情未有提及搜到的釘等證物，而以她審理同類案件的經驗，這些證物應一併考慮，稱絕對會加強殺傷力，惟她不是專家，自言「chemistry（化學）好渣」，遂要求進一步索取專家報告，認為較公平，甚至對被告有利。

辯方表示，若目前補充案情沒提及釘而加重被告罪責，做法不適合。

案情指出，警方2022年9月2日在街上截查被告，他承認租用附近迷你倉存放烈酒，警方在倉內數個樂器盒發現硝酸鉀等化學物和低爆炸性炸藥，另搜出火箭、彈叉連43顆鋼珠、兩把斧、3把刀、兩條木棍、兩支伸縮棍及一支金屬棍。

【案件編號：DCCC 960/23】