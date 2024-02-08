小號手認藏爆炸品 官質疑控方漏提證物

【明報專訊】警方前年根據情報搜查紅磡一個迷你倉，檢獲低爆炸性炸藥、火箭、數把刀斧等，當時租用該倉的香港小交響樂團小號手被控各一項管有爆炸品及管有攻擊性武器罪，昨於區院承認控罪。法官謝沈智慧質疑控方案情沒提及釘等物品，又稱無論是否反修例，若用上裝備和爆炸品，「打算做嘅一定唔合法㗎啦」，形容是「極度暴戾」。案件押後至4月10日判刑，以候索取專家報告。
官形容被告極度暴戾
被告文曦（現33歲）報稱音樂家，他昨認罪及同意案情後，法官索閱在倉庫拍攝的相片，逐一問控方相中物品，控方確認搜出濾罐，但與案無關。法官聞言稱不同意，指大量裝備關乎犯案目的，「唔問攞相咩都唔知啦，判完你哋唔滿意就上去覆核，但其實你哋根本無話畀我聽」。對於控方在相片用便利貼遮蓋不屬攻擊性武器的物品，法官追問「點解唔畀我睇呢？你以為我分唔清咩有告？」
未提搜出釘 官：增殺傷力
法官質疑控方在案情未有提及搜到的釘等證物，而以她審理同類案件的經驗，這些證物應一併考慮，稱絕對會加強殺傷力，惟她不是專家，自言「chemistry（化學）好渣」，遂要求進一步索取專家報告，認為較公平，甚至對被告有利。
辯方表示，若目前補充案情沒提及釘而加重被告罪責，做法不適合。
案情指出，警方2022年9月2日在街上截查被告，他承認租用附近迷你倉存放烈酒，警方在倉內數個樂器盒發現硝酸鉀等化學物和低爆炸性炸藥，另搜出火箭、彈叉連43顆鋼珠、兩把斧、3把刀、兩條木棍、兩支伸縮棍及一支金屬棍。