3類空氣污染回升 環署：正常 部分污染物追近疫前 環團籲勿輕視

2023年一般監測站數據顯示，可吸入懸浮粒子（PM10）、微細懸浮粒子（PM2.5）及二氧化氮，均較2022年增1至2微克／立方米，升幅介乎3.2%至8.7%；而二氧化硫和臭氧則同減1微克／立方米。至於路邊監測站，5類污染物全升1至3微克／立方米不等，升幅介乎3.1%至25%。

去年空氣質素回歸後第二佳

環署：部分反彈因疫後復常

環保署助理署長（空氣質素管理）蕭智慧解釋，2022年上半年受疫情影響，整體社會活動和污染物排放量下降，空氣質素是回歸以來最佳一年；而去年雖輕微上調，但仍屬正常現象，可視為短期波動，不影響長期整體空氣質素改善趨勢。他說政府正推行各減排措施，包括推廣新能源汽車等，很有信心空氣污染水平會持續下降。

未來工作方面，蕭稱政府正準備收緊22種建築漆料的揮發性有機化合物（VOCs）含量限值，並擴大其管制至7類清潔品；收緊本地供應船用輕質柴油及工業柴油的含硫量上限至0.001%；限制氫氟碳化物（HFCs）的生產及進出口，以及限制市場的「高全球升溫潛能值」產品和設備供應。

此外，去年平均臭氧濃度為每立方米58微克，按年跌1微克，但近年呈上升趨勢；當中塔門監測站錄得每立方米73微克，為本港最高。蕭智慧稱，臭氧在沒有其他污染物消耗下，濃度反而愈高，屬正常現象。他說，當局剛與內地完成為期3年的大灣區臭氧研究，已掌握初步區內臭氧成因和傳輸特性數據，粵港澳三地政府將加強有關污染物的減排和治理工作，暫未有具體計劃時間表。

環團：臭氧濃度高 須區域減排

健康空氣行動行政總裁馮建瑋稱，去年部分污染物的年均濃度已回升近疫前水平，當局應該警惕並採取更有力措拖以改善空氣質素；另外，2023年一般監測站的年均臭氧濃度是自2011年以來第三高，當中臭氧濃度最高的塔門監測站反映區域污染，他表示當局應該盡快公布2025和2030年區域空氣污染物減排方案和目標。