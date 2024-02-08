明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

3類空氣污染回升 環署：正常 部分污染物追近疫前 環團籲勿輕視

【明報專訊】環保署昨公布2023年香港空氣質素情况，隨着新冠疫情後經濟活動復常，空氣污染物排放量回到正常水平，部分污染物較2022年微升1至2微克／立方米不等，但整體空氣質素仍是回歸以來第二佳。團體「健康空氣行動」表示憂慮，稱部分污染物的年均濃度大幅反彈，並追近疫前2019年水平，署方不應輕視；又指臭氧濃度近年趨升，其中塔門監測站最高，促當局盡快公布落實本地及區域方案應對臭氧升勢。

2023年一般監測站數據顯示，可吸入懸浮粒子（PM10）、微細懸浮粒子（PM2.5）及二氧化氮，均較2022年增1至2微克／立方米，升幅介乎3.2%至8.7%；而二氧化硫和臭氧則同減1微克／立方米。至於路邊監測站，5類污染物全升1至3微克／立方米不等，升幅介乎3.1%至25%。

去年空氣質素回歸後第二佳

環署：部分反彈因疫後復常

環保署助理署長（空氣質素管理）蕭智慧解釋，2022年上半年受疫情影響，整體社會活動和污染物排放量下降，空氣質素是回歸以來最佳一年；而去年雖輕微上調，但仍屬正常現象，可視為短期波動，不影響長期整體空氣質素改善趨勢。他說政府正推行各減排措施，包括推廣新能源汽車等，很有信心空氣污染水平會持續下降。

未來工作方面，蕭稱政府正準備收緊22種建築漆料的揮發性有機化合物（VOCs）含量限值，並擴大其管制至7類清潔品；收緊本地供應船用輕質柴油及工業柴油的含硫量上限至0.001%；限制氫氟碳化物（HFCs）的生產及進出口，以及限制市場的「高全球升溫潛能值」產品和設備供應。

此外，去年平均臭氧濃度為每立方米58微克，按年跌1微克，但近年呈上升趨勢；當中塔門監測站錄得每立方米73微克，為本港最高。蕭智慧稱，臭氧在沒有其他污染物消耗下，濃度反而愈高，屬正常現象。他說，當局剛與內地完成為期3年的大灣區臭氧研究，已掌握初步區內臭氧成因和傳輸特性數據，粵港澳三地政府將加強有關污染物的減排和治理工作，暫未有具體計劃時間表。

環團：臭氧濃度高 須區域減排

健康空氣行動行政總裁馮建瑋稱，去年部分污染物的年均濃度已回升近疫前水平，當局應該警惕並採取更有力措拖以改善空氣質素；另外，2023年一般監測站的年均臭氧濃度是自2011年以來第三高，當中臭氧濃度最高的塔門監測站反映區域污染，他表示當局應該盡快公布2025和2030年區域空氣污染物減排方案和目標。

相關字詞﹕臭氧 污染物 環保署 空氣質素

上 / 下一篇新聞

美斯踢半小時「活躍自如」 港府促解惑 日友賽後備上陣 葉劉指令港難堪倡「不准再來」
美斯踢半小時「活躍自如」 港府促解惑 日友賽後備上陣 葉劉指令港難堪倡「不准再來」
稱在港賽前仍評估 邁阿密：事件無人犯錯
稱在港賽前仍評估 邁阿密：事件無人犯錯
登車慢觸動保護 迪士尼過山車突停困12人
登車慢觸動保護 迪士尼過山車突停困12人
林定國：防極端言論 遊客批港不違法 被問外國收窄煽動罪 鄧炳強提羊村案稱控風險
林定國：防極端言論 遊客批港不違法 被問外國收窄煽動罪 鄧炳強提羊村案稱控風險
林：盡量寫明泄密豁免情况
林：盡量寫明泄密豁免情况
諮詢未提涵公司否 政府覆查詢稱適用
諮詢未提涵公司否 政府覆查詢稱適用
美助卿晤被通緝者 兩大黨領館抗議
美助卿晤被通緝者 兩大黨領館抗議
年卅初一寒冷料最低11℃ 9花車初一巡遊 5架龍主題
年卅初一寒冷料最低11℃ 9花車初一巡遊 5架龍主題
深圳灣落馬洲口岸新春設跨境車等候區
深圳灣落馬洲口岸新春設跨境車等候區
鄰居避火墮樓亡 男子認誤殺縱火
鄰居避火墮樓亡 男子認誤殺縱火
港台記者無牌帶對講機 律政司覆核 改判罪成罰款
港台記者無牌帶對講機 律政司覆核 改判罪成罰款
黑幫兩小頭目爭女互斬 上周兩案警拘10男
黑幫兩小頭目爭女互斬 上周兩案警拘10男
陳沛敏：黎指示替衝立會青年平反 為「晤蓬佩奧」報道加印第二版 因黎重視國際關注
陳沛敏：黎指示替衝立會青年平反 為「晤蓬佩奧」報道加印第二版 因黎重視國際關注
與Mark Simon只點頭之交 料處理黎傳媒外業務
與Mark Simon只點頭之交 料處理黎傳媒外業務
跟帖籲殺警高層 保安煽傷人囚5月
跟帖籲殺警高層 保安煽傷人囚5月
小號手認藏爆炸品 官質疑控方漏提證物
小號手認藏爆炸品 官質疑控方漏提證物
操縱少女賣淫 被告求情稱情侶
操縱少女賣淫 被告求情稱情侶
活在灣區：北上買年花 留意不能帶蘭花回港
活在灣區：北上買年花 留意不能帶蘭花回港
活在灣區：山姆新春照常營業 Costco大年初一休息
活在灣區：山姆新春照常營業 Costco大年初一休息
【Emily】美斯落場精神 梁熙：點解要唔開心？ 如再來港 田北辰倡先押起戲金
【Emily】美斯落場精神 梁熙：點解要唔開心？ 如再來港 田北辰倡先押起戲金
【Emily】李家超林村同長者食盆菜 寶牒一拋即中
【Emily】李家超林村同長者食盆菜 寶牒一拋即中
【Emily】希瑪羅湖口岸開醫院 話收費平港一半
【Emily】希瑪羅湖口岸開醫院 話收費平港一半
【Emily】駐軍發稿拜早年 稱港丁財兩旺前景光明
【Emily】駐軍發稿拜早年 稱港丁財兩旺前景光明
【Emily】「興」當選民建聯2023年度漢字
【Emily】「興」當選民建聯2023年度漢字