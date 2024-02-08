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港聞

港聞二

跟帖籲殺警高層 保安煽傷人囚5月

【明報專訊】立法會前議員林卓廷2020年在facebook發帖「今晚又爆大鑊！告黎智英CLS!!!」，五旬保安員留言稱「如果能集結幾十萬人衝入警總，暫（斬）殺鄧炳強和幾個警察高層，佢地就不會有咁高氣燄了」。保安員受審後被裁定煽惑他人有意圖而傷人罪成，昨在區院判囚5個月。法官李慶年表示，林卓廷的帖文只提及黎智英被捕，而被告留言是煽動暴力，強調鼓吹暴力事件「一點都不能多」。

被告為周健國（現53歲）。李官引述辯方求情稱，被告無案底、善良正直，他的留言「近乎異想天開」，沒引致警隊或警總受襲，本案情節輕。早前法庭索取報告顯示，被告受社運氛圍和社交媒體影響而犯案。周健國願承擔法律後果，適合判社會服務令。

求情稱留言異想天開 情節輕

李官考慮判刑提到煽惑包圍新屋嶺扣留中心的潘榕偉案，潘發帖指稱有黑警強姦女示威者，以15個月為量刑基準。基於案例和量刑因素，李官稱本案被告周健國不算名人，獲不足兩人回應其信息，有網民於事後說被告或違反《港區國安法》；被告的留言在36小時內被刪除，沒再激化網民。

官：縱無具體計劃 可助長暴力

李官續指出，被告明顯因林卓廷發帖而留言，但不能說成被告並非主動，其留言更是鼓吹煽動暴力。雖然被告煽惑襲擊警隊無具體計劃、言論較概括，可能沒導致即時嚴重後果，但當時正值紛亂時期，不同平台上有以暴易暴的主張就會助長暴力，李官強調不能讓暴力鼓吹蔓延。

李官認為，被告經審訊定罪後表達悔意是後知後覺，難成減刑理由；他患上輕微適應障礙症，曾還押14天不足以反映罪責。就本案較潘榕偉案輕微，留言很快移除，李官以6個月監禁為量刑起點，考慮到被告在調查期間合作，過往奉公守法，重犯機率不高，酌情減刑一個月。

【案件編號：DCCC 452/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 保安員 鄧炳強 煽惑他人有意圖而傷人罪

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