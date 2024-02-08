與Mark Simon只點頭之交 料處理黎傳媒外業務

Simon稱助購護具 陳隨口道謝

信息顯示Mark Simon與陳沛敏在2019年8月24日首次有來往，詢問她會否跟進一名女示威者情况，陳沛敏回覆會派記者跟進。陳在庭上補充，當時Simon提供新聞報道，故她「隨口答」會跟進。

Simon在26日表示可協助購買頭盔、防毒面罩等護具，陳回答「好呀，謝謝」。陳解釋當時示威十分頻密，若現場「兵荒馬亂」，記者出外採訪需要護具，不同傳媒機構均忙於採購。Simon提出可以幫忙，她出於「純粹係一個禮貌咁樣話多謝」，沒有認真看待。

2019年9月10日，Simon再問《蘋果》會否派員採訪前香港眾志秘書長黃之鋒和歌手何韻詩訪美，陳沛敏答「有」，Simon續稱牧師朱耀明之子朱牧民在美國成立了香港民主委員會（HKDC），並發送朱的聯絡方式。陳在庭上確認上述事件曾發生。

（黎智英案）