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港聞二

陳沛敏：黎指示替衝立會青年平反 為「晤蓬佩奧」報道加印第二版 因黎重視國際關注

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間公司涉嫌勾結外國勢力案昨第25日審訊。時任《蘋果》副社長陳沛敏繼續作供，稱示威者衝擊立法會後，黎透過信息指示報道事件時要替年輕人平反、「大做特做」爭取同情，將這些情緒「擴大擴散」；陳覺得「好似要帶住一個動機去採訪」。控方另指出《蘋果》曾刊登黎訪美的新聞，陳認為新聞重要，亦與黎一貫立場相符，就是要透過外國向港府施壓落實撤回修訂《逃犯條例》等訴求。

黎聞衝立會「沉重」 問善後

控方展示2019年7月2日黎智英發送給陳沛敏的信息，提到「年輕人衝立法會事令我心情沈（沉）重，你們認為泛民善後工作有什麼該做令運動可以持續？」另一則信息中黎稱「站在年輕人的一邊，令社會大眾明白他們的苦衷和心聲。為他們得以平反，讓這運動得以持續」等（見表）。

「好似要帶動機採訪」

陳沛敏解釋，衝擊立法會當時是大新聞，《蘋果》本身有派記者採訪，但「黎生佢有個intention（意圖）嘅」，事件有一定爭議，他擔憂市民不再支持運動。陳續稱，在黎下達指示後，「我哋好似要帶住一個動機去採訪呢單嘢」，要透過報道令公眾諒解和支持示威者；翌日她將網上新聞的稿件在報紙「做個顯著嘅篇幅，去落實番黎生嘅指示」。

同日稍後黎轉發前學聯成員岑敖暉撰寫的文章，內容提到「你還好意思說要『深切反省』？你連記者的問題都不懂答」，問陳可否在報紙刊登或訪問岑。陳庭上補充，她評估難用新聞方式報道，故回覆可在論壇版刊文，並向時任主筆楊清奇轉達黎的意思及岑的電話號碼，楊回覆「暫事（時）有四稿，岑未覆，如得，出全版。楊社，高瑜專欄都延後出」。陳說「楊社」是前社長楊懷康，他會以筆名「古立」撰文。

黎2019後海外受訪增

控方展示7月4日黎智英發送給陳沛敏的信息，提到他在《紐約時報》撰寫的文章已刊出，並附上報道連結。陳記得黎智英在海外媒體撰寫文章和接受外媒訪問的次數在2019年後更頻密。

《蘋果》2019年7月9日刊出〈蓬佩奧晤黎智英討論逃犯例〉，但文章趕不及在第一版放入此報道，故臨時加印第二版。陳認為黎與美國時任國務卿蓬佩奧見面重要，因黎「似乎好關注國際社會點樣睇今次香港呢場運動啦，佢今次直情係自己去見美國嘅國務卿，所以就我哋就咁樣處理」。

3日後刊出的〈黎智英晤博爾頓促華府援港〉，提到數名時任美國共和黨議員克魯茲（Ted Cruz）、加登（Cory Gardner）及斯科特（Rick Scott）；陳表示她對美國共和黨議員不太熟悉。7月19日，黎再轉寄羅傑斯（Benedict Rogers）的信息給陳，提到時任美國國會議員約霍（Ted Yoho）有意在《蘋果》刊登文章。陳稱不太記得文章內容，應該是關於支持運動。

否認「國際線」由蘋果創立

10月22日《蘋果》發布〈參議員關注示威暴力升級 黎智英冀美多發聲令青年面對警暴不孤單〉，網站亦有「國際戰線速報」字眼。陳其後沒有跟黎談及訪美的事宜，「對於我嚟講，佢去美國做呢樣嘢，同佢一向個立場都係相符嘅，所以我又冇乜好奇怪，覺得好意外嘅問題要問佢」。至於「國際戰線」是否由《蘋果》創立？陳「我所知係冇囉」，又說部分屬網上新聞，不知網上版用字上的考慮。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）

相關字詞﹕串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 串謀發布煽動刊物罪 黎智英案 陳沛敏 蘋果日報 港區國安法

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