港台記者無牌帶對講機 律政司覆核 改判罪成罰款

被告洪嘉榮（現年24歲）現職司機。辯方求情稱，被告育有1歲兒子，沒有接觸電影拍攝工作，故不會再管有拍戲道具，重犯機率低。裁判官梁嘉琪考慮到控罪一般以罰款了事，故判處被告罰款。

梁官裁決時稱，被告2022年3月9日被裁定罪脫，控方在一個月內申請覆核，至去年11月表示放棄覆核「管有仿製火器」，只就「無牌管有無線電通訊器具」申請覆核。辯方認為被告購買對講機時獲店員告知毋須持牌，他出於店員的解釋及自己認知，錯誤判斷涉案對講機毋須持牌使用，屬事實上的誤解，成為抗辯理由；控方則指出，被告實際上是對法律上有誤解，而非事實上的誤解，不能成為抗辯理由。

辯稱市民難理解法例

官不認同

對於被告辯稱知道有部分對講機須持牌使用，另有部分對講機毋須持牌，梁官指出，可見被告明知法例上是有要求，但從證供可見，他購買對講機時主要考慮價錢及能否用於電影拍攝，而非考慮會否犯法，也沒預先上網查核相關資料；况且條例已清楚列明規管對講機的目的、刑責與可被豁免刑責的具體情况，不認同辯方所指一般市民會難以理解法例，最終裁定被告罪成。

【案件編號：ESCC 1836/21】