鄰居避火墮樓亡 男子認誤殺縱火

認曾揚言燒邨 辯稱醉酒

辯方求情稱，被告陳光耀（39歲）對愚蠢行為感後悔。法官陳慶偉表示不接納被告因飲酒而對行為不自覺，下令被告還押至2月26日判刑。案情指出，被告案發時和鄭姓女友交往，鄭居於白田邨13座一個單位；事主李擴（終年34歲）和父母、胞弟同住，是被告女友同層鄰居。

事發2021年9月10日凌晨，事主一家四口在家睡覺，事主母親聞到走廊傳來燒焦塑膠氣味，事主稱可能有人吸毒所致，母親遂沒理會。不久事主大叫「火燭，起身啊」，母親發現寓所傳入黑煙，立即關上門窗，事主叫家人去露台躲避，各人用濕毛巾掩着口鼻。其後事主大叫無法呼吸，嘗試將一隻腳伸出窗外，家人將事主拉回屋內不果，其後事主失足向後踢，致母親和胞弟倒地昏迷，父親聽到事主墮樓發出巨響。

事主送院後證實死亡，事件亦導致11名住客吸入濃煙不適送院，包括事主母親因一氧化碳中毒，曾留醫深切治療部。根據鄰居供辭，被告當時和女友爭執，揚言「燒咗成個白田邨」。

被告在警誡錄影會面承認，前一晚和女友在深水埗逛街，飲了3至4罐啤酒，其後被告在單位內吸煙，以打火機點燃牀上衣服。被告承認曾說「信唔信我燒咗成個白田邨」，形容自己行為瘋狂。

【案件編號：HCCC 260/23】