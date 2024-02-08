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港聞

港聞二

深圳灣落馬洲口岸新春設跨境車等候區

【明報專訊】農曆新年期間本港有連串慶祝活動，為方便市民外出歡度佳節和便利旅遊過境，明日年卅晚起將有多項特別交通安排，其中兩個口岸將設臨時跨境車等候區，因應擠塞情况適時啟動；短途跨境巴士路線將加強服務；煙花匯演當晚會特別於西九高鐵站外設臨時過境巴士站。去年除夕煙花匯演後，落馬洲口岸嚴重堵塞，警方稱累積經驗後已改善交通安排，絕對有信心可消化交通負荷，亦有足夠能力及信心應付人流。

警方及運輸署昨交代新春特別交通安排。警方表示，2019年花車巡遊約4.4萬人參與，去年除夕煙花則約40萬人在維港兩岸觀賞，料今年人數相若，呼籲市民及早規劃行程，使用替代路線，並預留額外出行時間。警方預計大量訪港旅客會於新年慶祝活動後即日經陸路關口返回內地，建議旅客盡量使用公共交通工具，亦可留港過夜。

深圳灣口岸明起5晚開通宵

深圳灣口岸將於明日（9日）至年初四（13日）通宵運作（即連續運作至年初五午夜），該口岸將分兩階段實施特別交通安排，首階段車輛沿用現行路線進入管制站；當出現嚴重擠塞並預期持續有大量車輛駛至，將適時啟動第二階段，跨境私家車及跨境出租車須使用貨車通道，進入由貨車輪候區臨時改成的等候區排隊，再按警員指示前往清關。

羅湖口岸亦會於明日及初二（11日）延長運作兩小時。落馬洲口岸特別交通安排則分三階段，首階段是沿用現行路線；次階段所有跨境巴士、專線小巴及的士須改用貨車通道進入等候區；若仍未能改善擠塞，會啟動第三階段，跨境私家車須到臨時等候區等候。

花車巡遊下午3時半起封路

年初一花車巡遊封路安排方面，當日下午3時半起分三階段封路，其中尖沙嘴市中心一帶道路率先封閉，包括整個天星碼頭巴士總站，其後主辦方開始場地佈置，相關路段的商場及酒店停車場出入口將封閉。

年初二煙花匯演當晚亦會分階段封路，中區將由下午5時半起分3階段封路，首階段涉海濱及中環碼頭一帶，港島其他路段則於下午5時半起陸續封閉，包括灣仔北一帶、中環灣仔繞道3條支路及東區走廊等。九龍則分4階段封路，尖沙嘴市中心一帶下午5時起率先封閉。另外，當日西九高鐵站J1及J2出口外設臨時跨境巴士站，分別由下午3時起提供前往深圳灣的跨境巴士服務，以及8時起提供前往皇崗服務。

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