年卅初一寒冷料最低11℃ 9花車初一巡遊 5架龍主題

新春國際匯演之夜於年初一晚上8時至9時45分舉行，新一年為龍年，參與花車巡遊的9架花車有5架以龍為主題，其中迪士尼樂園的花車雖非以龍為主題，但屆時會有動畫《花木蘭》的木須龍登場。旅發局表示，內地及國際表演隊伍共16支，分別來自12個國家或地區，數量為歷年最多，當中不乏擁有環球名氣及於國際賽事奪殊榮的隊伍。

本地表演隊伍有13支，集合多個國際賽獲獎陣容，包括專業花式跳繩及藝術體操的香港代表隊成員，他們會在匯演開始前約傍晚6時，率先沿巡遊路線表演舞蹈、魔術、音樂及花式足球等。花車巡遊晚上8時15分起由文化中心廣場出發，途經廣東道、海防道、彌敦道，以香港喜來登酒店為終點。

初二煙花放笑臉 盼市民樂觀

同樣停辦4年的農曆新年煙花匯演於年初二晚8時在維港舉行，主題為「龍年百業旺，盛世中華強」，歷時23分鐘，共分8幕，由3艘躉船發放23,888枚煙花彈。首幕《龍騰虎躍》以「閃電雷鳴」和「銀波大雷」開場，迎接龍年來臨；第6幕以「笑臉」和「雙紅心」造型煙花為背景，期望市民新一年抱持積極樂觀心態；最後《豐收鑼鼓》會以密集式發放澎湃的「特大錦冠」造型煙花閉幕。市民可在尖沙嘴、半山、中區、灣仔、銅鑼灣與紅磡繞道等多個地方觀賞。

林村夜市開鑼 不設泊車位

另外，一連7日的大埔「林村許願夜市」昨率先開鑼，每日下午5時半至9時半舉行，夜市設70多個小食檔及攤位，部分售賣農產品，並首次舉辦夜間擲「發光寶牒」祈福和觀賞夜光許願樹。

現場一帶不設泊車位，大會設有免費穿梭巴士來往林村及廣福道近太和邨；九巴年初一至初四會特設63R線往來林村及大埔墟站。

受東北季候風及一道廣闊雲雨帶影響，天文台預測今早顯著轉冷，市區氣溫介乎11℃至13℃，有幾陣雨。農曆新年假期部分時間有陽光，日夜溫差較大，年初二煙花匯演當日早晚相當清涼，最低氣溫13℃，大致天晴，日間乾燥。